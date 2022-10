Luana Assiz e Luana Souza estreiam videocast do Conversa Preta

Foto: Arquivo pessoal

O projeto Conversa Preta, realizado pela TV Bahia, inaugura nesta quarta-feira (26), um novo formato, em videocast. A cada semana, pessoas especialistas em diversas áreas participarão do Conversa Preta Digital para aprofundar na internet os assuntos debatidos na televisão.

O videocast estreia com o tema “Como estão nossos afetos?” e terá como convidadas a jornalista Lorena Ifé, idealizadora do Afrodengo, comunidade virtual que promove relacionamentos entre pessoas negras, e a jornalista e professora Bruna Rocha, idealizadora da plataforma Semiótica Antirracista. O Conversa Preta Digital será comandado pelas apresentadoras Luana Assiz e Luana Souza.

“Quero tocar nas feridas abertas pelo racismo de um jeito direto, profundo, objetivo e subjetivo. A gente vai mencionar números, estudos, referências culturais como filmes, músicas e livros, mas também vai haver espaço para falar sobre como tudo isso nos toca”, diz Luana Assiz.

“É importante ampliar as nossas vozes em todos os espaços para que nos ouçam, principalmente na internet, onde todos os públicos estão reunidos. Vamos falar do racismo, dos seus efeitos em nossas vidas, mas, também, precisamos falar das nossas conquistas, vitórias e das sabedorias ancestrais que trazemos em nossas bagagens. E assim faremos., diz Luana Souza.

O programa será exibido no canal do YouTube da Rede Bahia e terá trechos publicados no Instagram da emissora e das apresentadoras. Acompanhe abaixo:

Leia mais sobre Preta Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.