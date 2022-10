Luciano Amaral foi o candidato a deputado federal mais votado em Penedo

O candidato do Partido Verde, Luciano Amaral, apoiado pelo grupo político de Ronaldo Lopes, foi o mais bem votado na cidade penedense.

Luciano teve 12,74%, cerca de 3.654 votos, superando o todo poderoso Arthur Lira que ficou com 9,87%, totalizando assim 2.829 votos em Penedo. João Catunda, que não conseguiu se eleger, foi o terceiro na cidade com 8,95% com 2.565 votos.

Rodrigo Valença, que também não conseguiu lograr êxito, atingiu na cidade ribeirinha 8,67%(2.485 votos) e Alfredo Gaspar, esse sim eleito, ficou em quinto com 8,05% (2.309 votos).

Marx Beltrão fechou a lista dos mais bem votados em Penedo, ele teve 7,38%(2.115 votos) e também conseguiu se reeleger como deputado federal.