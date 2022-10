Lucy Alves defende relacionamento aberto: ‘Tudo é válido’

Foto: Reprodução / TV Globo

No ar como a protagonista Brisa de “Travessia”, Lucy Alves, de 36 anos, contou que é a favor de relacionamentos abertos. Segundo ela, a medida pode evitar traições indesejadas. Durante uma entrevista ao jornal EXTRA, a atriz também explicou que já traiu e foi traída.

“Vai da vibe de cada pessoa. Conheço casal que está junto desde a adolescência e não permite uma terceira pessoa. Assim como tem casais com anos e anos de casamento que resolvem abrir a relação. Cada caso é um caso, literalmente. Tudo é válido, e não dá para a gente julgar com olhos preconceituosos. Eu já vivi algumas coisas e fui aprendendo que não existe certo e errado. É jogar limpo com o que se sente, combinar”, disse ela.

Em ‘Travessia’, sua personagem sofre uma traição. Mesmo casado, Ari (Chay Suede), estabelece um romance com Chiara (Jade Picon). Brisa, no entanto, percebe que o companheiro está agindo estranho e decide encontrá-lo no Rio de Janeiro. Lucy, assim como Brisa, contou ter um sexto sentido para situações embaraçosas como essa.

“Às vezes, a gente tenta ignorar aquela voz por dentro. Mas eu sou intuitiva, sim. Hoje, cada vez mais, eu me escuto. Tenho a sensibilidade, a intuição aguçada. E a Brisa muito mais. Ela sente que Ari está precisando dela, larga tudo e vai. Vai no intuito de ajudá-lo mesmo. De início, ela não pensa em traição nem nada, acha que o noivo está passando por um sufoco”, completou ela.

