Ludmilla fará show na Copa do Mundo do Catar

Ludmilla será uma das opções de entretenimento de quem for curtir e acompanhar a Copa do Mundo do Catar. A artista irá se apresentar no The Bud World Cup, espaço que receberá torcedores em um dos hoteis luxuosos de Doha.

A novidade foi compartilhada pela própria funkeira em seu Twitter, que não escondeu a animação em ter sido convocada para a apresentação. O show da ‘Rainha da Favela’ acontece no dia 1 de dezembro.

“Finamente posso contar pra vocês que no mês que vem nos vemos no palco do maior evento do mundo, a Copa do Mundo FIFA?? em Doha. Só vai dar o Brasil. A nossa Seleção Brasileira em campo e a Rainha da Favela com Budweiser no palco. Tô muito feliz com o convite!”, escreveu.

Regras rígidas

É importante lembrar que as regras no Catar são mais rígidas e que a cantora terá que tomar alguns cuidados ao chegar em Doha.

No Catar há limites quanto as vestimentas. Não é obrigatório que os visitantes se vistam com os trajes típicos da região, mas é reprimido que mostrem os ombros e joelhos. O recomendado é que mulheres usem calças largas, saias abaixo do joelho e camisetas com mangas até o cotovelo.

Beber no Catar é ilegal, há algumas exceções como por exemplo, os hotéis que podem comercializar bebidas alcoólicas para maiores de 21 anos. O drink chega a custar R$ 52 reais a garrafa.

Quem for flagrado bebendo na rua pode ficar detido por até seis meses e pagar uma multa de R$ 4,1 mil.

