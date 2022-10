Ludmilla se pronuncia após treta com sertanejos: ‘Não quero guerra’

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Ludmilla se tornou um dos assuntos mais comentados nesta terça-feira (25) após a repercussão de uma fala no tapete vermelho do Prêmio Multishow chegar aos cantores sertanejos.

Na ocasião ela foi questionada sobre os músicos do sertanejo que votam no presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição nas eleições 2022.

Em resposta, Ludmilla teria dito que eles vivem em uma “realidade completamente diferente”. Após isso, o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, fez uma publicação tida como alfinetada na cantora.

“Nem eu tenho condições de manter todo mundo bem. Mas quando a coisa aperta, estamos aqui por um bem maior. Dizer que o sertanejo não pensa no povo é uma ofensa”, escreveu ele.

Cantora se posicionou

Por meio de vídeo publicado no perfil do Twitter, Ludmilla revelou que não quer guerra com ninguém e ainda alfinetou o jornalista que repercutiu o caso.

“Eu tô aqui na gravação de um comercial e parei aqui porque eu tô vendo o meu querido jornalista ovo mole querendo chamar minha atenção de novo […] Ele tá querendo criar um caso entre eu e meus colegas de profissão sertanejos”, iniciou.

“Eu tava no Prêmio Multishow, uma jornalista me fez uma pergunta, perguntou o que eu achava dos sertanejos votarem no atual presidente e eu dei meu parecer, falei que eles votavam porque vivem em outra realidade e qual é a mentira? Qual a parte que eu menti? Eles vivem em outra realidade, assim como eu vivo em outra realidade”, continuou.

“O que me comove é um certo tipo de coisa, o que comove eles é outro certo tipo de coisa e tá tudo bem. Eles vão votar no presidente que eles querem e eu votar no meu. Ponto final”, completou Ludmilla.

Por fim, a cantora frisou que não tem nenhum desafeto com os colegas do mundo sertanejo e que cada pessoa vota em quem quiser.

“Gente, eu quero fazer dinheiro, quero que a situação do país se resolva, quero também divulgar minha música nova chamada ‘Tic Tac’. Meu colegas de profissão, que fique bem claro, não quero guerra com ninguém, paz e amor, cada um vota em quem acha melhor e é isso”, encerrou.

