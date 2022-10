Luísa Sonza é substituída na grade do REP Festival Brasil

Foto: Reprodução/ Instagram

Luísa Sonza não faz mais parte da grade de atrações do REP Festival Brasil. Anunciada como uma das participações especiais do evento, a artista foi removida da line-up após duras críticas do público nas redes sociais.

Isso porquê a artista está envolvida em um episódio de racismo. Sonza respondia na Justiça pela denúncia de injúria racial da advogada Isabel Macedo de Jesus, por um caso que aconteceu em 2018 em Fernando de Noronha.

Para o público, além da acusação, o fato da artista não ser do gênero era um outro grande problema, podendo dar espaços para nomes do ritmo.

A cantora Flora Matos foi uma das artistas que se manifestaram contra a presença de Luísa Sonza no festival.

Sem maiores explicações, a organização do festival anunciou o rapper Don L como uma das atrações do evento no lugar de Sonza.

O cantor, um dos grandes nomes da cena, agradeceu a mobilização feita pelos fãs na internet e falou sobre a proposta:

“Por um valor que permitisse melhorar o Natal da minha banda, e começar a fazer o que eu sempre quis: meu dízimo pra um coletivo revolucionário.”

O REP Festival Brasil, considerado o maior do gênero no país, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, na Cidade do Rap, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Entre as atrações, além de Don L estão: Emicida, Djonga, Racionais MC’s, Ludmilla, IZA, Matuê, L7NNON, Filipe Ret, Poze do Rodo e Orochi.

