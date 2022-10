Luiz Galvão apresenta melhora e estado de saúde é estável

Foto: Reprodução / Redes sociais

O estado de saúde do fundador dos Novos Baianos, Luiz Galvão, de 84 anos, é estável. As informações foram compartilhadas pela família do músico nesta quarta-feira (12). Ele também respira sem ajuda de aparelhos.

A melhora do artista acontece após ele ficar quase um mês internado no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. No dia 13 de setembro, a equipe médica constatou, após a realizações de exames, que o artista sofreu um infarto no dia em que ele foi internado, e por causa disso o coração se enfraqueceu ainda mais. Luiz Galvão é diabético, cardiopata, e já sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) anteriormente.

Pouco tempo antes de ir para o Incor, Luiz Galvão esteve internado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com suspeita de hemorragia gastrointestinal. A família usou as redes e realizou denúncias contra a unidade e reclamou da demora em transferi-lo para o Incor, para que recebesse um atendimento especializado.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Artistas pedem apoio ao músico

Artistas utilizaram as redes sociais nas últimas semanas para unir forças em prol da saúde do artista baiano. Celebridades criaram uma campanha de arrecadação dos valores para pagamento do internamento do poeta. Na web, Luiz Caldas apareceu cantando ‘Acabou Chorare’, escrita pelo artista com Moraes Moreira, e escreveu: “Estou postando essa canção novamente e aproveito para pedir a vocês que oremos pela saúde do nosso poeta Galvão.”

Lúcio Mauro Filho também se pronunciou: “O amado poeta Luiz Galvão, fundador dos Novos Baianos, está sob cuidados especiais e precisando da ajuda de fãs e amigos”, disse ele. Ambos artistas anexaram em seu post uma chave PIX 19292988549 no nome de Janete dos Santos Dias Galvão, parente do músico.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.