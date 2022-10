Luiz Galvão, fundador dos novos baianos, morre em São Paulo

Foto: Divulgação

Fundador do grupo Novos Baianos, o músico e poeta Luiz Galvão morreu na noite deste sábado (22), em São Paulo, aos 87 anos. O anúncio foi feito por Janete Galvão e a causa da morte ainda não foi divulgada. Luiz estava internado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, desde 16 de setembro, com suspeita de hemorragia gastrointestinal.

No dia 18 de setembro o artista foi transferido para o Instituto do Coração (Incor), também na capital paulista. Ainda de acordo com Janete, ele foi levado ao hospital depois de passar mal, mas chegou a receber alta no dia 14 de setembro. Porém, ele voltou a se sentir mal e no mesmo dia foi intubado em uma Unidade de Tratamento Intensivo.

Ainda não informações sobre o sepultamento do artista. Janete contou que Luiz enfrentava problemas de saúde há algum tempo, não conseguia mais andar e já havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e um infarto. Além disso, ele também era diabético.

Quem foi Luiz Galvão

Nascido em 22 de julho de 1937, em Juazeiro, norte da Bahia, Luiz Dias Galvão teve uma trajetória comum a de muitos garotos. Fã de futebol, Luiz chegou a ser atleta profissional em sua cidade e até mesmo campeão baiano de futebol de salão. Entretanto, não foi pelo esporte que ele ficou conhecido.

Durante seus seis anos estudando agronomia, até que por fim o artista resolveu desistir daquilo e viver do que realmente amava. Junto com João Gilberto, um amigo que conheceu durante sua adolescência em Juazeiro, Luiz marcou a história da música brasileira.

Alguns anos depois, Luiz e João se juntaram, em Salvador, a outros jovens vindos do interior da Bahia. Junto a Paulo Roberto Figueiredo de Oliveira (Paulinho Boca de Cantor), que veio de Santa Inês, no sul da Bahia e Antônio Carlos Moraes Pires, de Ituaçu, no sudoeste baiano, Luiz montou o famoso grupo Novos Baianos. Depois disso, o grupo ganhou o reforço de Baby do Brasil e Pepeu Gomes.

Capa do álbum “Acabou Chorare”, trabalho que consagrou o grupo Novos Baianos | Foto: Divulgação

Em 1970, o grupo lançou seu disco de estreia “Ferro na Boneca” e foi morar no oeste do Rio de Janeiro. Lá, eles se conectaram com o Hippie dos Estados Unidos e Europa, durante o regime de ditadura militar no Brasil.

Não muito tempo depois, o grupo lançou o álbum “Acabou chorare”, que misturava samba, rock, bossa nova, frevo, baião e choro. Este foi o trabalho que consagrou os Novos Baianos em todo o país, além disso, o disco foi eleito pela Rolling Stone como o melhor da história da música brasileira em outubro de 2007.

Luiz era compositor de grande parte das músicas do grupo e também escreveu os livros “Novos Baianos: A história do grupo que mudou a MPB”, “João Gilberto: a bossa”. Ele escreveu também o livro “Anos 80: A história de uma amizade na década perdida”.

A poesia, a arte, a música e , principalmente, o amor pela Bahia são os legados que Luiz Galvão deixa para trás. Bem humorado, Luiz falava sobre o povo nordestino e sua cidade com grande carinho, sempre levando Juazeiro consigo em suas obras e no seu jeito de ser.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.