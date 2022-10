Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é eleito presidente do Brasil

Foto: Divulgação

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi reeleito presidente do Brasil neste domingo (30), no segundo turno das eleições.

Até a última atualização desta reportagem, 99,98% das urnas tinham sido apuradas em todo o Brasil. Dentro dessa realidade, Lula teve 60.335.006 de votos, o que corresponde a 50,90% dos votos válidos, contra 58.200.224 votos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), o que corresponde a 49,10%.

Lula já havia liderado a disputa no primeiro turno, quando teve 55.166.851 (47,91%), contra 50.261.216 (43,65%) do atual presidente.

Com a vitória, o ex-presidente retorna ao poder após 13 anos – o último mandato dele terminou em 2010 – e traz de volta o PT para a presidência.

Luiz Inácio da Silva, posteriormente conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, nasceu em Caetés, em Pernambuco, em 27 de outubro de 1945.

Lula trabalhou como metalúrgico e na década de 1960 passou a frequentar sindicatos. Em 1975, ele se tornou presidente de um sindicato de metalúrgicos no ABC paulista. No final da década o presidente eleito liderou grandes greves de trabalhadores metalúrgicos na região.

As atividades sindicais levaram Lula à carreira política, junto com o nascimento do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980. Dois anos depois, ele se candidatou ao governador do estado de São Paulo, mas não foi eleito. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo, sendo o candidato mais votado do Brasil. Como deputado, fez parte da Assembleia Constituinte de 1987, que atuou na elaboração da Constituição de 1988, um dos documentos mais importantes da história recente do Brasil. Enquanto constituinte, Lula defendeu pautas como o direito à greve e a reforma agrária.

Se candidatou à presidência pela primeira vez em 1989, mas foi derrotado no segundo turno por Fernando Collor. Lula ainda concorreu à presidência nas eleições de 1994 e 1998, e, nas duas ocasiões, foi derrotado no primeiro turno pelo candidato do PSDB Fernando Henrique Cardoso.

Em 2002, Lula se candidatou à presidência, quando venceu no segundo turno, obtendo 61% dos votos válidos. O adversário, José Serra, teve 39% dos votos válidos.

O petista foi reeleito em 2006, vencendo Geraldo Alckmin, do PSDB. Lula obteve 61% dos votos válidos e Alckmin obteve 39% dos votos válidos.

