Lula e Bolsonaro fazem primeiro debate do 2º turno

Foto: Renato Pizzutto/Band

O primerio debate entre candidatos à presidência no 2º turno aconteceu na noite de domingo (17), com confronto entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O debate foi realizado pela Band, Folha de S. Paulo, Uol, TV Cultura e CNN Brasil.

Os candidatos tiveram liberdade para debater, sem temas pré-definidos, no primeiro e terceiro bloco, com 15 minutos cada para perguntas, respostas e argumentações.

No primeiro bloco, o tema Covid-19 dominou e foi motivo de troca de farpas entre os dois candidatos. O orçamento secreto também foi citado e o voto do eleitor nordestino tentou ser conquistado pelos dois candidatos, em especial Jair Bolsonaro, que tem focado neste público nos últimos dias de campanha.

Veja os principais destaques do debate:

Pedofilia

Bolsonaro afirmou que não dissemina fake news e rebateu as acusações de pedofilia. Ele elogiou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a removação de vídeos da campanha de Lula que produziram faltas do presidente sobre venezuelanas.

Ele reproduziu trechos da decisão que dizia que as postagens “descolam da realidade por meio de inverdades” e que as falas estavam “descontextualizadas”.

Bolsonaro afirmou durante entrevista ao canal do YouTube Paparazzo Rubro-Negro, na sexta-feira (14), que, durante um passeio de moto pela comunidade de São Sebastião, em Brasília, avistou meninas de 14 e 15 anos e que “pintou um clima”. Disse ainda que elas eram bonitas e estavam bem arrumadas.

O presidente completa a história dizendo que foi à casa delas para ver em que condições viviam.

Covid-19

No primeiro bloco, Lula criticou a condução de Bolsonaro como presidente na pandemia da Covid-19. Ele afirmou que o atual presidente foi negligente e debochou da doença.

“O senhor atrasou a vacina. Sua negligência fez 600 mil pessoas morrerem quando mais da metade podiam ter sido salvas. O senhor debochou, riu, disse que quem tomasse vacina virava jacaré, homossexual, deixou as pessoas morrerem afogadas sem oxigênio em Manaus. Não tem na história do mundo quem brincou com pandemia e a morte como você”, disse o candidato petista.

Bolsonaro se defendeu afirmando que o “fique em casa fez explodir o preço dos combustíveis no mundo todo, e que foi obrigação do governo buscar alternativas”.

Orçamento secreto

Bolsonaro afirmou que petista se beneficiaram do orçamento secreto e acusou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PSDB), de ser “o pai” do orçamento secreto.

“Falam que comprei o Legislativo, mas eu vetei. Se eu comprei, eu tenho voto. [Mas] tenho aqui uma lista de 13 deputados do PT que receberam recurso do tal Orçamento Secreto. Eu não tenho nada a ver com isso. Primeiro, que tenho caráter. Esse Orçamento foi criado por Rodrigo Maia, uma pessoa que queria tirar tirar poder de mim. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui, se não estivesse votando comigo”, disse Bolsonaro.

Nordestinos

Bolsonaro citou o eleitor nordestino diversas vezes durante o debate. Ele afirmou que Lula “mente” à população de baixa renda, em especial aos eleitores do nordeste e que ele “negou água” para os nordestinos ao não concluir as obras da transposição do Rio São Francisco. Lula respondeu ter concluído 88% das obras da transposição do São Francisco.

Ao falar do Auxílio Brasil, Bolsonaro disse ter “vergonha” do valor que era pago pelo antigo Bolsa Família na gestão de Lula.

Religião e costumes

Nas considerações finais, Bolsonaro focou na pauta de costumes e citou temas como legalização de drogas e aborto. “Nós queremos um país sem drogas, o outro lado de lá quer liberar as drogas. Nós somos cristãos, respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sim à propriedade privada. Não ao MST invadindo terras”, disse Bolsonaro.

Em suas considerações finais, o ex-presidente Lula chamou Bolsonaro de “ditadorzinho” e afirmou que defende a liberdade e a democracia. O petista também destacou a insistência do adversário em indicar mais dois nomes para o STF e os números da fome. “Quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e liberdade sou eu. Muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho. Que quer ocupar a Suprema Corte”.

