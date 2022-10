Lula e Bolsonaro reagem a prisão de Roberto Jefferson

Foto: Reprodução / Redes sociais

Os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL) vieram a público neste domingo (23) para repudiar o ataque armado contra a Polícia Federal.

“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. Determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio”, escreveu o atual presidente no Twitter.

Ele também se pronunciou após o desfecho do caso: “Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio“.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prestou solidariedade carinhosas para a ministra Cármen Lúcia e disse que Bolsonaro criou uma “parcela raivosa” que gera reações violentas como a do ex-deputado federal.

“Ele conseguiu criar neste país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa, que espalha fake news o dia inteiro, sem se importar se o seu filho está vendo ou não. As ofensas que esse cidadão fez à ministra Cármen Lúcia, não é possível de ser aceito por quem ama a democracia, que gosta da verdade e que respeita os outros. (…) Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal”, disse o ex-presidente durante uma coletiva em São Paulo.

