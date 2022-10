Lula recebe 70,34% dos votos válidos na Nova Zelândia

Foto: Reprodução/Instagram

A Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e Japão já encerraram a votação do segundo turno das eleições presidenciais, que determina neste domingo (30) quem será o representante brasileiro pelos próximos quatro anos.

Na Nova Zelândia, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence Jair Bolsonaro com 70,34% dos votos válidos, de acordo com o boletim das seções. O candidato petista recebeu 389 votos, enquanto Bolsonaro levou 164.

A votação no país da Oceania se encerrou às 1h deste domingo no horário de Brasília. Na Austrália, as urnas foram fechadas às 3h e Coreia do Sul e Japão, o encerramento foi às 5h.

Ao todo, 697 mil brasileiros estão habilitados para votar no exterior. Apenas a Nova Zelândia já terminou a apuração, confira o resultado:

Nova Zelândia

Lula: 389 (70,34%)

Jair Bolsonaro: 164 (29,66%)

7 dos 569 brasileiros que foram às urnas na Nova Zelândia votaram branco, enquanto outros 9 anularam. 1362 faltaram.

