Lula tem 49% de intenção de votos e Bolsonaro 44%

Foto: Reprodução/Instagram

O resultado da pesquisa Datafolha divulgado nesta quinta-feira (27) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando as intenções de votos pela Presidências nas eleições de 2022 com 49%, contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou com 44%.

Encomendado pela Globo e Folha de S.Paulo, o novo levantamento foi feito entre terça-feira (25) e esta quinta, e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira os números:

Lula (PT): 49% (49% no levantamento anterior, em 19 de outubro)

(49% no levantamento anterior, em 19 de outubro) Bolsonaro (PL): 44% (45% no levantamento anterior)

(45% no levantamento anterior) Brancos e nulos: 5% (4% no levantamento anterior)

(4% no levantamento anterior) Não sabe ou não respondeu: 2% (1% no levantamento anterior)

Nos votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Para calcular esses números, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. No levantamento anterior, Lula tinha 52% e Bolsonaro, 48%.

Já na pesquisa espontânea, onde os entrevistadores não citam o nome de nenhum dos dois candidatos, Lula aparece com 47%, e Bolsonaro com 42%. Além disso, 1% deram outras respostas. Brancos e nulos somaram 4%; outros 5% disseram que não sabem em quem votar.

Este é quarto levantamento do Datafolha após o primeiro turno das eleições, realizado em 2 de outubro. Para a pesquisa, o Datafolha entrevistou 4.580 pessoas, em 252 municípios. O índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04208/2022.

