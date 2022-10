Lula tem 50% de intenção de voto e Bolsonaro fica com 43%

Fotos: Ricardo Stuckert // Reprodução

O resultado da nova pesquisa Ipec, divulgado no início da noite desta segunda-feira (24), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na frente no 2° turno da disputa presidencial de 2022, com 50% da intenção de voto. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 43%.

Encomendado pela Globo, o novo levantamento foi feito entre o sábado (22) e esta segunda. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Segundo o Ipec, a pesquisa mostra uma estabilidade da disputa. Na anterior, que havia sido divulgada em 14 de outubro, os números eram os mesmos.

Números

Lula (PT): 50%

Bolsonaro (PL): 43%

Branco e nulo: 5%

Não sabem/não responderam: 2%

Votos válidos

Já em votos válidos, Lula tem 54% e Bolsonaro 46%. Para calcular os números, são excluídos os votos brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Os números também são os mesmos da pesquisa anterior.

O segundo turno está marcado para 30 de outubro.

Pesquisa

Esta é a quarta pesquisa Ipec após o primeiro turno das eleições. Nesta edição, foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06043/2022.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos, totalizando 48,4%, e Bolsonaro ficou com 51,07 milhões de votos, o que equivale a 43,2%.

