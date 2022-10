Lula tem 50% de intenção de voto no 2° turno contra 43% de Bolsonaro

Foto: Reprodução

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (17), mostra o ex-presidente Lula (PT) com 50% das intenções de votos no 2° turno contra 43% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula (PT): 50 %

Bolsonaro (PL): 43%

Branco e nulo: 5%

Não sabem/não responderam: 2%

O levantamento foi feito entre sábado (15) e esta segunda. Os resultado se referem à intenção de voto no momento das entrevistas, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

Na pesquisa anterior do Ipec, divulgada dia 10 de outubro, Lula tinha 51%; Bolsonaro, 42%.

Caso a eleição fosse hoje, Lula teria 54% dos votos válidos, e Bolsonaro, 46%. No levantamento anterior do Ipec, Lula tinha 55% dos votos válidos; Bolsonaro, 45%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Este é o terceiro levantamento feito após o término do primeiro turno das eleições. Ao torno foram entrevistadas 3.008 pessoas com 184 municípios entre sábado (15) e segunda-feira (17).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02707/2022.

Já na sondagem espontânea, os entrevistadores não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos. Nesse cenário, Lula aparece com 48%, e Bolsonaro, com 42%.

Brancos e nulos somaram 6% – e 4% dos entrevistados disseram que não sabem ou preferem não opinar.

A pesquisa Ipec foi encomendada pela Globo.

