Lula tem 51% de intenção de votos contra 42% de Bolsonaro

Foto: Reprodução

Uma nova pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (10), aponta o candidato Lula (PT) com 51% de intenção de votos no segundo turno contra 42% de Jair Bolsonaro (PL).

Na última pesquisa, divulgada no dia 5 de outubro, Lula tinha 51% das intenção de votos contra 43% de Bolsonaro.

Segundo o Ipec, o cenário do segundo turno continua estável. Caso a eleições ocorresse hoje, Lula teria 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Lula (PT): 51%

Bolsonaro (PL): 42%

Branco e nulo: 5%

Não sabem/não responderam: 2%

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre sábado (8) e segunda-feira (10), em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022.

Na sondagem espontânea, na qual os entrevistadores não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos, Lula aparece com 49%, e Bolsonaro, com 42%. Brancos e nulos somaram 5% – e 4% dos entrevistados ou disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi encomendada pela Globo.

