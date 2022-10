Lula tem 52% dos votos válidos contra 48% de Bolsonaro

Foto: Reprodução

O Datafolha divulgou neste sábado (29) a última pesquisa antes do segundo turno da eleição presidencial. A sondagem, encomendada pela Globo e pela “Folha de S. Paulo”, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52% dos votos válidos e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 48%. O segundo turno acontece no domingo (30).

O novo levantamento foi feito nesta sexta-feira (28) e neste sábado, e os resultados referem-se à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

De acordo com o Datafolha, Lula e Bolsonaro “estão no limite dessa margem, com maior probabilidade de o petista estar à frente”.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, o resultado da pesquisa divulgada neste sábado é este:

Lula (PT): 49% (tinha 49% no levantamento anterior do instituto, de 27 de outubro)

Bolsonaro (PL): 45% (tinha 44% no levantamento anterior do instituto)

Brancos e nulos: 4% (eram 5% no levantamento anterior do instituto)

Não sabem ou não responderam: 2% (eram 2% no levantamento anterior do instituto)

Leia mais sobre Eleições 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.