Lula vota para 2º turno em São Bernardo dos Campos, em SP

O candidato à Presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já votou nesta manhã de domingo (30), em São Paulo. O presidenciável votou na Escola Estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo dos Campos, no ABC Paulista.

O ex-presidente saiu de sua casa na Zona Oeste de São Paulo por volta das 8h10, segundo o G1, e chegou a sua seção eleitoral às 9h12 da manhã. Centenas de apoiadores estavam a espera de Lula, na porta da escola.

Lula estava acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), bem como de sua esposa Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Também estavam com ele a presidente do PT, Gleise Hoffmman e do candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad.

