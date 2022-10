Lula x Bolsonaro: Pesquisa Datafolha de 2º turno para presidente sai hoje, sexta-feira, (14/10)

Nesta sexta-feira (14/10), a partir das 18 horas, a Globo News irá divulgar o resultado de uma nova pesquisa de intenção de voto feita pelo instituto DataFolha sobre a a disputa pela Presidência da República (2023-2026). No próximo dia 30 de outubro, os eleitores poderão escolher entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), em eleição que já está em seu segundo turno.

Na última pesquisa do Datafolha, anunciada na última sexta-feira (07/10), os dados eram os seguintes:

No primeiro turno, no dia 02 de outubro, Lula obteve 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro teve 43,20%. Vale destacar que os votos válidos desconsideram brancos e nulos.

O resultado das eleições do primeiro turno vão de encontro ao que se via nas pesquisas eleitorais. No sábado (01/10), véspera de eleição, o Instituto Datafolha divulgou a sua pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Encomendada pela Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”, Lula (PT) tinha 50%, enquanto Jair Bolsonaro (PL) aparecia com 36%.

Lula

Lula nasceu em Garanhuns, Pernambuco, em 1945. No entanto, mudou-se para São Paulo ainda criança. Em 1969, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e em 1986 ganhou na eleição de deputado federal.

Pouco tempo depois, disputou as eleições presidenciais pela primeira vez, mas só foi eleito em 2002 e reeleito em 2006. Em 2010, após seus dois mandatos, conseguiu eleger sua sucessora, Dilma Rousseff.

No ano de 2017, entretanto, Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ele foi preso em abril de 2018, após ter sua prisão decretada pelo juiz Sergio Moro.

Em 2021, contudo, o ministro do STF Edson Fachin considerou que Lula foi julgado em uma instância que não era competente. Por isso, anulou as condenações do ex-presidente e o tornou elegível.

Alguns processos foram enviados pelo plenário do STF à Justiça Federal do Distrito Federal, outros foram arquivados ou prescreveram.

Bolsonaro

O atual presidente do país, Jair Messias Bolsonaro, nasceu em 1955, em Glicério, mas foi registrado em Campinas, ambas cidades do interior de São Paulo.

Na sua adolescência, Bolsonaro obteve aprovação para ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas (SP), em 1973.

A carreira política de Bolsonaro começou no ano de 1988, quando foi candidato e eleito ao cargo de Vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dois anos depois, conquistou o primeiro dos sete mandatos consecutivos no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Em seus mandatos, Bolsonaro ficou conhecido por declarações antipetistas, em prol da família e da liberdade.

No ano de 2018, Bolsonaro se elegeu como o 38º presidente da República ao derrotar em segundo turno o petista Fernando Haddad, interrompendo um ciclo de vitórias do PT que acontecia desde o ano de 2002.