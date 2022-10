Luva de Pedreiro faz sucesso na web após encontro com The Rock

Foto: Reprodução / Redes sociais

O influenciador baiano, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, conheceu o ator americano Dwayne Jonhson na noite de quinta-feira (21). O encontro aconteceu durante o lançamento do filme ‘Adão Negro’, no qual o The Rock interpreta o protagonista.

“Zerei o game. Os brasileiros são os melhores do mundo. Receba! Obrigado, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém”, disse Iran nas gravações. Assista ao vídeo abaixo:

Vale relembrar que na última segunda-feira (17), o baiano participou da cerimônia da Bola de Ouro, vencida pelo atacante Karim Benzema, do Real Madrid.

No evento, ele conheceu os jogadores Bruyne e Ederson, ambos do Manchester City. Ele também tietou o ídolo brasileiro, Ronaldo Fenômeno.

