Luva de Pedreiro vai participar de cerimônia da Bola de Ouro

O influenciador Luva de Pedreiro estará na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, na França. O evento premia os melhores jogadores do mundo. O anúncio foi feito pelo próprio Iran Ferreira nas redes sociais.

“O cara da Luva de Pedreiro é o melhor do mundo. Eu sou o primeiro influencer brasileiro a participar da cerimônia da Bola de Ouro. Graças a Deus, pai”, disse.

Em 2022, a premiação acontece no dia 17 de outubro, no Teatro de Châtelet, em Paris. Além de premiar o mlhor jogador e melhor jogadora do mundo, a cerimônia tembém distribui troféus de melhor goleiro (Troféu Yashin) e o melhor jogador jovem (Troféu Kepa).

OFICIALMENTE O PRIMEIRO INFLUENCER BRASILEIRO DA HISTÓRIA A PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA BOLA DE OURO🇧🇷 Graças a Deus pai❤️ pic.twitter.com/TNtsWQDotz — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) October 10, 2022

Após publicar o vídeo em que fazia o anúncio, o influenciador baiano fez uma transmissão ao vivo para conversar com os seguidores sobre a novidade.

“Esse é o vídeo da minha vida, tem que respeitar. Graças a Deus, pai. Eu sou o melhor do mundo. Homenageando todos os brasileiros. Receba! Eu consegui, galera, é o sonho de um jogador, participar de uma premiação da Bola de Ouro. Eu zerei o game”, comemorou.

Iran Ferreira tem 20 anos e atualmente é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 18 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 19 milhões de inscritos. O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol.

