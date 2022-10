Luxottica abre vagas de emprego pelo Brasil

A Luxottica é a companhia líder em design, fabricação e distribuição de óculos da moda, luxo e esportes pelo país. Há mais de 60 anos construindo sua história, a contratante está com oportunidades de emprego abertas. Confira.

Luxottica abre vagas de emprego no Brasil

A Luxottica é líder na confecção de óculos de moda, luxo e esportes. No coração da companhia, encontra-se a curiosidade que evoluiu junto a compaixão entre os líderes e colaboradores.

Há mais de 60 anos construindo sua história, a contratante está com novas oportunidades de emprego. O procedimento para participar do processo seletivo da empresa é simples, confira os cargos e localidades:

Líder de Produção – São Paulo;

Engenheiro (a) de Qualidade – São Paulo;

Estágio em Controladoria – Campinas / SP;

Técnico de Pintura (Produção) – Campinas / SP;

Análise de Dados – São Paulo;

Estágio em Qualidade – Campinas / SP;

Estágio em Design – São Paulo;

Inspeção de Qualidade – Campinas / SP;

Técnico em Mecatrônico – Campinas / SP;

Ferramenteiro – Campinas / SP.

Como se candidatar

A contratante está presente em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. E, recentemente, ela abriu novas oportunidades de emprego na região de São Paulo.

A contratante está presente em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. E, recentemente, ela abriu novas oportunidades de emprego na região de São Paulo.

Para participar do processo seletivo da empresa, o processo é simples. O primeiro passo é acessar a plataforma Vagas e enviar seu currículo. Se selecionado, a contratante entrará em contato.

