Madrasta de jogador que morreu em acidente causado por caminhão-pipa é enterrada no interior da Bahia

O corpo de Rosilene Rodrigues, madrasta do jogador Walace Souza – campeão olímpico pelo Brasil em 2016, foi enterrada na manhã desta quinta (13) na cidade de Jacobina, interior da Bahia. A cerimônia aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade e contou com a presença de parentes e amigos.

Rosilene faleceu depois que um caminhão-pipa invadiu o bar do qual era proprietária na cidade de Juazeiro, no norte do estado. O condutor tentou dar ré para tirar o veículo, mas a estrutura caiu e soterrou a vítima. Coincidentemente, o jogador, filho de criação de Rosilene, também sofreu um acidente de carro na cidade de Údine, na Itália, na noite de terça (11).

Segundo a polícia local, o jogador teria perdido o controle de seu carro. Ele conseguiu sair do veículo sozinho e não teve ferimentos graves.

Nesta quarta-feira, Walace usou o Instagram para postar uma foto com Rosilane e escreveu uma mensagem de luto. “Sempre lembrarei de você”, diz uma parte do texto. Rosilane deixa duas filhas, uma de 13 anos e outra de 17 anos.

Investigação

O homem que provocou o acidente que matou a madrasta do jogador Walace teria furtado o caminhão-pipa que dirigia no momento da colisão. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade na quarta-feira (12), no dia seguinte à tragédia.

O veículo pertence à prefeitura e o homem atuava como ajudante geral na cidade. Em nota, a administração municipal disse que ele teria pegado o veículo após o expediente. O suspeito foi preso após a colisão.

De acordo com a polícia, ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com sinais de embriaguez. O homem poderá responder por homicídio culposo – quando não há intenção de matar- ao dirigir sob influência de álcool e sem habilitação.

Segundo apuração da TV São Francisco, a pena pode chegar a nove anos de prisão, sendo oito pelo homicídio culposo sob efeito de álcool e um ano por não ter CNH.

