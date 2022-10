Mãe de Marília Mendonça toma decisão sobre data em que morte da cantora completa um ano

Foto: Divulgação

No fim de semana do dia 5 de novembro, quando a morte de Marília Mendonça completa um ano, Dona Ruth, mãe da cantora, fará uma viagem com o neto. As informações são de Leo Dias, do Metrópoles.

A decisão de mudar a rotina teria acontecido justamente para que a matriarca possa evitar, ou diminuir, a lembrança e o peso da data que se aproxima.

Segundo o colunista, Dona Ruth já gravou depoimentos que irão ao ar nos programas “É de Casa” e “Fantástico”, que contarão com matérias em homenagem para a sertaneja.

A reportagem ainda afirma que ela ficará com o telefone desligado durante o final de semana da viagem.

Desabafo

Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, apareceu recentemente no programa “Mais Você” por um motivo mais que emocionante.

A mãe da sertaneja deu um depoimento a fim de fortalecer Ana Paula, mulher que perdeu o filho Lucas dois dias antes do Natal.

“Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha, que está morando no céu, assim como você tem o Lucas. E eu quero te dizer que eu me apeguei muito com Deus para sobreviver e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, meu canal”, iniciou dona Ruth.

“Eu sei que essa dor é tremenda porque eu passei e passo por essa dor todos os dias. Não á fácil viver dia após dia porque todos os dias a gente lembra, mas eu estou aqui para te dar essa força”, completou emocionada.

