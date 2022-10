Mãe e filha são presas suspeitas de tráfico de drogas no interior da Bahia

Foto: Divulgação / Ascom PC

Três pessoas foram presas, na quinta-feira (13), suspeitas de serem integrantes do tráfico de drogas em Santo Antônio de Jesus, cidade do interior da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), da Delegacia Territorial (DT) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/LESTE), realizaram o primeiro flagrante em uma casa localizada no bairro Cajueiro.

No local, um homem foi preso. Com ele, foram apreendidos drogas uma balança e a quantia de R$ 150. Ainda na operação, no bairro Santa Madalena, duas mulheres também foram presas. Mãe e filha estavam com um tablete e mais quatro papelotes de maconha, sete porções de cocaína, mais uma balança, R$ 55, um celular e uma motocicleta.

De acordo com o coordenador regional de Santo Antônio de Jesus, delegado Joaquim José Pereira de Souza, os investigadores receberam uma informação de que moradoras de uma casa na rua da Acerola estavam guardando e distribuindo entorpecentes para um traficante da localidade.

O trio foi conduzido à 1ª DT de SAJ e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. O material apreendido seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser periciado.

