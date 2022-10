Magazine Luiza tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Magazine Luiza é uma gigante do segmento de varejo. De iniciativa privada, a empresa conta com mais de 10 mil colaboradores em suas unidades. E, recentemente, divulgou novas oportunidades de emprego.

Magazine Luiza abre vagas de emprego no Brasil

A Magazine Luiza é uma empresa de iniciativa privada que nasceu em Franca, cidade do interior de São Paulo. Desde que foi inaugurada, nos anos 50, a marca conseguiu construir uma marca forte no mercado de varejo brasileiro.

Com mais de 10 mil colaboradores em suas unidades, a contratante abriu novas oportunidades de emprego. Quer fazer parte da transformação do mercado de varejo? Veja os cargos e as localidades:

Vendedor (a) – Ponta Grossa;

Vendedor (a) – Ibaiti;

Assistente de Loja – Ivaiporã;

Auxiliar de Movimentação – Brasil;

Programa Jovem Aprendiz – Santana do Araguaia;

Assistente de Loja – Peruíbe;

Estoquista – Currais Novos;

Programa Jovem Aprendiz – São Félix do Xingu;

Assistente de Loja – Nova Granada;

Assistente de Loja – Montenegro;

Vendedor (a) – Curitiba;

Assistente de Vendas Júnior – Barretos;

Assistente de Loja – Campina Grande.

Como se candidatar

A Magazine Luiza tem o objetivo de realizar os sonhos de milhares de pessoas diariamente. Entretanto, isso só é conquistado com trabalho árduo, além de colaboradores e líderes que andam lado a lado.

Entre os valores da contratante, destacam-se: Atitude de Dono, Mão na Massa, Simplicidade e Inovação, Cliente em Primeira Lugar e mais.

Concorda com os valores da empresa e quer se candidatar a uma das vagas? Acesse o link e encontre todas as oportunidades.