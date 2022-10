Maioria dos eleitores votariam em um nome para outro não vencer

Foto: Reprodução

A pesquisa Ipec, contratada pela Globo e divulgada na terça-feira (11), indica que três em cada quatro eleitores dizem ser grandes as chances de votar em um candidato para que o adversário não ganhe a eleição para a Presidência da República.

Para 46% dos eleitores, é muito alta a probabilidade de votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não seja reeleito. Já os que dizem que votariam no candidato do PL para evitar uma vitória do petista representam 33%.

Entre os que dizem que a probabilidade de votar em Lula é alta, 32% dizem que é muito alta e 14% dizem que é alta. Os que afirmam votar em Bolsonaro 29% dizem que a probabilidade é muito alta e 12% dizem que é alta.

Recortes

A A taxa dos que dizem ser muito alta a probabilidade de votar no petista para evitar a vitória de Bolsonaro cresce entre:

Moradores do Nordeste (44%)

Pessoas com renda familiar de até um salário mínimo (39%)

Católicos (38%)

Pretos e pardos (36%)

A taxa dos que dizem ser muito alta a probabilidade de votar em Bolsonaro para evitar a vitória de Lula cresce entre:

Os mais ricos, com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (46%)

Evangélicos (43%)

Moradores da região Sul (38%)

Pessoas com ensino superior (37%)

Pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro em 130 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código Nº 02853/2022.

