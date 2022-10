Maíra Cardi desabafa nos stories sobre dificuldades pós separação

Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Míra Cardi comentou em seus stories sobre o primeiro dia após o anúncio do término com o ator e ex-BBB Atrhur Aguiar. Em vídeos publicados na sexta-feira (7), Maíra usou uma frase citada pelo próprio ex para explicar como se sentia.

“Como diz o Arthur que loucura. Hoje foi um dia muito difícil pra mim. Eu tive que lidar com todos os problemas, de distantes e variadas caixas. É muito triste saber que num momento tão triste como esse, as pessoas querem like, elas querem engajamento”, começou a influenciadora.

A influenciadora chegou a comentar que não pretendia falar sobre o assunto, porém, achou importante se pronunciar para evitar que mentiras fossem alimentadas. “As pessoas têm que ver se existe um processo. Eu comecei o dia lendo que eu me separei porque o Arthur tinha quatro ou três amantes. Depois, que o motivo era que ele assinou uma procuração para mim, que eu fiquei com o dinheiro dele e depois outra dizendo que eu ia ficar presa durante nove meses por ter insultado alguém, nunca vi alguém ser preso por insultar alguém. O que eu quero dizer é, respeitem”, desabafou Maíra.

Apesar de tentar evitar falar sobre o assunto, Maíra já deu outras explicações sobre sua separação. Na ocasião, a influenciadora repetiu o discurso de que a verdade sobre uma separação pertence ao casal e que o público em geral deveria respeitar a privacidade desta escolha.

Na última quinta-feira (5), Maíra anunciou o término com Arthur, sem o escândalo midiático da última separação, em que a influenciadora chegou acusar o ex-BBB de tê-la traído 16 vezes. No mesmo dia, Maíra deixou a casa em que os dois viviam em São Paulo e voltou ao Rio de Janeiro.

