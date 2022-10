Maíra Cardi investe valor de casamento em festa de 4 anos da filha

Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi, de 39 anos, e Arthur Aguiar, de 33, celebraram mais um ano de vida da filha, Sophia, com uma festa para ficar na história. A coach fitness revelou nas redes sociais que os gastos do evento se equiparam a de um casamento.

O cardápio da celebração também entrou para lista de curiosidades nas redes sociais. É que todos os pratos servidos no evento foram “fitness”.

“Estou com a sensação de que a Sophia vai casar, de tanto que a gente exagerou na produção dessa festa. Serão mais de 1.500 docinhos —todos saudáveis—, todos os brinquedos que vocês imaginarem e a decoração… tudo que existe está lá. É um casamento, inclusive o valor está o de um casamento”, disse ela.

De acordo com Maíra, Sophia vai usar 5 looks na festa de aniversário de quatro aninhos. “Ela tem personalidade. Uma hora é ‘não quero esse vestido’, aí mando fazer outro, depois ela diz ‘não gostei desse’, tive que mandar fazer outro. Quando ela for casar estou ferrada”.

A organizadora do evento, Twiggy S. Kutkiewicz, pontuou que no evento, os convidados vão encontrar diversas delícias do mundo fit: “Não é uma festa em que se encontra carrinho do churros e do algodão doce. Você vai encontrar bar de drinks sem álcool e sem açúcar, cardápio sem glúten, sorvete sem açúcar e uma atmosfera de amor”. Assista ao vídeo abaixo:

