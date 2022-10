Maíra Cardi nega ter proibido Arthur Aguiar de falar com ex-BBBs

Foto: Reprodução/Instagram

O casamento com Arthur Aguiar pode ter chegado ao fim, mas as dores de cabeça envolvendo a relação continuam chegando para Maíra Cardi. Após ter a relação exposta na mídia, a ex-BBB precisou se defender suposições feitas por internautas a respeito do ator.

Uma análise feita por uma fã deu o que falar na web. Para a internauta, era nítida uma mudança de comportamento de Arthur desde que o casamento chegou ao fim. A fã questionou no Instagram se Maíra privava o ator de socializar com os ex-brothers, já que após a separação Arthur apareceu na web com Eliezer e Rodrigo Mussi.

A coach fitness desmentiu a história. Segundo Maíra, Arthur não gostava de sair com os colegas por odiar a socialização. A ex-BBB fala que sempre incentivou o ator a manter os laços e que chegou a convidar alguns ex-BBBs para sua casa.

“Ai que preguiça desse pensamento tão pequeno! Enquanto Arthur Aguiar ainda estava lá dentro eu falei com Rodrigo, nos encontramos e batemos papo no desfile da GKAY e amei ele, assim que Arthur ganhou falei com Eliezer e Arthur chegou a chamar ele para vir aqui em casa almoçar! Eu não tenho nada comm isso, Arthur sempre odiou sair, eu sempre insisti para ele sair e manter as relações porque acho importante, mas ele não curte, e é dono da própria vida ninguém manda em ninguém”, escreveu.

A mãe de Sophia ainda afirmou que as poucas aparições públicas do casal aconteciam por insistência dela, já que Arthur é avesso aos eventos. “As poucas festas que íamos era porque eu insistia muito, não vamos começar a criar histórias onde não existem! Por mim ele tinha feito esse encontro na primeira semana aqui em casa, acho os dois incríveis”.

