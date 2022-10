Mais antiga escola de dança do Brasil tem inscrições abertas

Foto: Divulgação Escola Estadual de Dança Maria Olenewa

Uma das instituições mais tradicionais do Brasil, a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO), situada no prédio anexo ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas até o próximo dia 31, para o ano letivo de 2023. Podem participar crianças e jovens de todo o Brasil, na faixa etária de 8 a 21 anos de idade.

Fundada há 95 anos, a Maria Olenewa é a mais antiga escola de balé do Brasil, segundo o diretor da escola e regente do Ballet do Theatro Municipal (BTM), Hélio Bejani. “Tem um ensino de excelência, ministrado por professores graduados em licenciatura em dança, na maioria formados pela escola, que passaram pelo Corpo de Baile do Municipal”, destacou.

Segundo ele, a instituição é uma escola técnica, reconhecida pelo Ministério da Educação. “E tem uma condição que Maria Olenewa trouxe de criar um celeiro de formação de bailarinos para atender, principalmente, o corpo de baile do Theatro Municipal. Tem toda uma visão focada nisso”. Em média, são formados de 15 a 30 bailarinos por ano.

De acordo com Hélio Bejani, muitos profissionais formados pela escola acabam indo para fora do país, já que o diploma é reconhecido internacionalmente.

A escola oferece conteúdo prático e teórico até a formatura do aluno. Para as crianças que ingressam aos 8 anos de idade no curso preliminar, a formatura ocorre depois de cursados nove anos. Para os jovens que almejam o curso técnico, que já têm curso de dança e querem se aprimorar, incluindo estágio no corpo de baile do TMRJ, a formação tem duração de três anos.

Todos os inscritos serão submetidos a um teste de aptidão, previsto para ocorrer entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2023. O resultado com o nome dos aprovados será divulgado logo após as provas. As aulas estão programadas para começar em março.

Para quem mora no Rio de Janeiro, as inscrições devem ser feitas, presencialmente, na Avenida Almirante Barroso, nº 14, 3º andar, região central da capital, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 14h às 16h. Quem for de fora do município, poderá enviar a documentação através dos Correios para o mesmo endereço, utilizando o CEP 20.031-000.

Os interessados devem se apresentar munidos de duas fotos 3×4, certidão de nascimento (xerox), atestado médico (original), atestado de escolaridade (original), comprovante de residência (xerox). A taxa de inscrição tem valor de R$ 50. Mais informações podem ser obtidas no Instagram da escola (@mariaolenewa).

