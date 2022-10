Mais de 11 milhões de baianos estão aptos a votar no 2° turno

O segundo turno das Eleições Gerais do Brasil acontece no domingo (30) e mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar e decidir quem será o próximo presidente da República. Destes, 11.291.528 milhões são eleitores baianos. O número representa um aumento de 8,64% no estado em relação a 2018. Naquele ano, 10.393.170 milhões de cidadãos estavam aptos a comparecer às urnas.

Em 2022, O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) realizará a eleição nos 417 municípios do estado, distribuídos por 199 zonas eleitorais.

No segundo turno, os eleitores baianos também decidirão entre ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) para ser o próximo governador da Bahia.

Quarto maior colégio eleitoral

A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo (34.667.793 milhões), Minas Gerais (16.290.870 milhões) e Rio de Janeiro (12.827.296 milhões), correspondendo a 7,22% dos votantes do país.

Na Bahia, Salvador é a cidade com o maior número de eleitores, com 1.938.198 milhões. Em segundo lugar está Feira de Santana, com 424.521 cidadãos aptos, seguido por Vitória da Conquista, 250.908, e a cidade de Camaçari, na Região Metropolitana, com 191.507 pessoas em dia com a Justiça Eleitoral.

Mulheres são maioria

Assim como em 2018, o eleitorado baiano é composto por mais mulheres (52%) do que homens (47%). São 5.927.765 milhões de eleitoras e 5.363.087 milhões de eleitores no estado. No Brasil, o gênero feminino também é maioria. Ao todo, são 82.373.164 de eleitoras (52,65%) e 74.044.065 de eleitores (47,33%). Há ainda outros 36.782 votantes que preferiram não definir gênero, num total de 0,02%.

Neste ano, 2.694 eleitores na Bahia farão uso do nome social, número que, em 2018, era de 402. O aumento é de mais de 570%. No Brasil, 37.646 eleitores farão uso do nome social. Em 2018, esse número foi de 7.945 pessoas, um aumento de 29.701 pessoas que optaram pelo nome social ao se registrarem ou atualizarem dados na Justiça Eleitoral.

Voto facultativo

No Brasil, o voto é facultativo para os jovens de 16 e 17 anos, para pessoas acima dos 70 anos e para os analfabetos. Nas eleições deste ano, 177.548 jovens irão votar na Bahia, número que, em 2018, era de 104.674, o que corresponde a um aumento de 69,62%.

Esse número é referente aos eleitores com 16 e 17 anos que terão essa idade no dia 2 de outubro, data do primeiro turno da eleição. No Brasil, o eleitorado jovem também cresceu. O país tem 2.116.781 milhões de jovens aptos a votar.

Locais de votação

Salvador possui 19 zonas eleitorais, sendo 5.468 seções eleitorais, de acordo com o TRE. Desses, 184 são escolas municipais que servirão de locais de votação, segundo informou a Secretaria Municipal da Educação (Smed).

As escolas foram cedidas ao TRE-BA da sexta-feira (30) até segunda (3). O mesmo vale para a rede estadual de ensino.

