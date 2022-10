Mais de 200kg de maconha prensada é apreendida em Nova Brasília

Foto: Divulgação

Cerca de 230kg de maconha foram apreendidas, na tarde desta quarta-feira (19), no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, a droga foi apreendida após militares realizarem incursões na localidade, durante a “Operação Sierra”. Ao chegar na Rua do Rio, os PMs se depararam com um grupo de homens armado.

Ainda segundo a PM, os suspeitos atiraram contra os militares. Houve confronto e o grupo fugiu pelo matagal da região. Também foram apreendido no perímetro dois tonéis, além do balde com 223 tabletes de maconha, cerca de 230kg.

A apreensão foi feita por equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 50ª CIPM, com o apoio de guarnições do policiamento convencional da própria Unidade e do Peto da 47ª CIPM.

A ocorrência foi registrada na delegacia.

