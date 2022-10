Mais de 250 concursos públicos estão com inscrições abertas no Brasil

Câmara Municipal de Peruíbe (SP) 31/10/2022 1 R$ 9.650,00 superior Peruíbe São Paulo Edital Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) 31/10/2022 16 R$ 6.225,00 fundamental, médio e superior Taboão da Serra São Paulo Edital Corpo de Bombeiros de Goiás 31/10/2022 612 R$ 13.901,00 superior Goiás Goiás Edital Corpo de Bombeiros de São Paulo 31/10/2022 600 R$ 1.290,66 fundamental São Paulo São Paulo Edital Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (SP) 31/10/2022 87 R$ 7,83 por hora médio Ubatuba São Paulo Edital Prefeitura de Balsa Nova (PR) 31/10/2022 6 R$ 4.577,35 superior Balsa Nova Paraná Edital Prefeitura de Camboriú (SC) 31/10/2022 33 R$ 13.288,18 médio e superior Camboriú Santa Catarina Edital Prefeitura de Divisópolis (MG) 31/10/2022 27 R$ 1.550,00 médio Divisópolis Minas Gerais Edital Prefeitura de Icém (SP) 31/10/2022 115 R$ 13.800,00 fundamental, médio e superior Icém São Paulo Edital Prefeitura de Iracemápolis (SP) 31/10/2022 51 R$ 7.725,63 fundamental, médio e superior Iracemápolis São Paulo Edital Prefeitura de Maxaranguape (RN) 31/10/2022 252 R$ 2.884,23 fundamental, médio e superior Maxaranguape Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Piracicaba (SP) 31/10/2022 18 R$ 6.680,54 fundamental, médio e superior Piracicaba São Paulo Edital Prefeitura de São José do Alegre (MG) 31/10/2022 87 R$ 3.845,63 fundamental, médio e superior São José do Alegre Minas Gerais Edital Prefeitura de São José do Sul (RS) 31/10/2022 19 R$ 10.626,96 fundamental, médio e superior São José do Sul Rio Grande do Sul Edital Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento de Roraima 31/10/2022 70 R$ 5.853,23 superior Roraima Roraima Edital Câmara Municipal de Baldim (MG) 30/11/2022 3 R$ 1.833,25 fundamental e médio Baldim Minas Gerais Edital Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte 30/11/2022 104 R$ 10.804,77 superior Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Edital Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 30/11/2022 842 R$ 10.670,00 médio e superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Prefeitura de Jaguariúna (SP) 29/11/2022 8 R$ 6.983,10 fundamental, médio e superior Jaguariúna São Paulo Edital Prefeitura de Bom Retiro (SC) 28/11/2022 15 R$ 15.038,24 fundamental, médio e superior Bom Retiro Santa Catarina Edital Prefeitura de Piracuruca (PI) 28/11/2022 13 R$ 10.182,40 superior Piracuruca Piauí Edital Prefeitura de São Sebastião do Rio Verde (MG) 28/11/2022 56 R$ 2.403,52 fundamental, médio e superior São Sebastião do Rio Verde Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa (SP) 27/11/2022 4 R$ 3.836,45 fundamental e superior Santana da Ponte Pensa São Paulo Edital Prefeitura de Águia Branca (ES) 27/11/2022 98 R$ 4.125,98 fundamental, médio e superior Águia Branca Espírito Santo Edital Prefeitura de Barra Bonita (SP) 27/11/2022 56 R$ 10.049,02 fundamental, médio e superior Barra Bonita São Paulo Edital Prefeitura de São José da Coroa Grande (PE) 27/11/2022 411 R$ 11.000,00 fundamental, médio e superior São José da Coroa Grande Pernambuco Edital Câmara Municipal de Martinho Campos (MG) 25/11/2022 9 R$ 3.636,00 fundamental, médio e superior Martinho Campos Minas Gerais Edital Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi) 25/11/2022 3 R$ 2.324,97 fundamental, médio e superior Ponte Nova Minas Gerais Edital Defensoria Pública de Rondônia 25/11/2022 5 R$ 24.221,17 superior Rondônia Rondônia Edital Foz Previdência (PR) 25/11/2022 2 R$ 4.332,30 superior Foz do Iguaçu Paraná Edital Prefeitura de Acaiaca (MG) 25/11/2022 40 R$ 10.871,73 fundamental, médio e superior Acaiaca Minas Gerais Edital Prefeitura de Barra Longa (MG) 25/11/2022 53 R$ 13.207,20 fundamental, médio e superior Barra Longa Minas Gerais Edital Prefeitura de Igarapé (MG) 25/11/2022 75 R$ 2.859,93 médio e superior Igarapé Minas Gerais Edital Prefeitura de Indaial (SC) 25/11/2022 3 R$ 2.424,00 médio Indaial Santa Catarina Edital Prefeitura de Miracatu (SP) 25/11/2022 30 R$ 4.958,04 fundamental, médio e superior Miracatu São Paulo Edital Prefeitura de Treviso (SC) 25/11/2022 96 R$ 7.463,54 fundamental, médio e superior Treviso Santa Catarina Edital Prefeitura de Urucânia (MG) 25/11/2022 252 R$ 3.930,51 fundamental, médio e superior Urucânia Minas Gerais Edital Prefeitura de Ascurra (SC) 24/11/2022 30 R$ 16.374,36 fundamental, médio e superior Ascurra Santa Catarina Edital Prefeitura de Itapiranga (SC) 24/11/2022 10 R$ 6.833,70 superior Itapiranga Santa Catarina Edital Prefeitura de Itaverava (MG) 24/11/2022 135 R$ 8.627,60 fundamental, médio e superior Itaverava Minas Gerais Edital Prefeitura de Mairiporã (SP) 24/11/2022 75 R$ 6.927,10 fundamental, médio e superior Mairiporã São Paulo Edital Prefeitura de Porto Ferreira (SP) 24/11/2022 171 R$ 2.736,59 fundamental, médio e superior Porto Ferreira São Paulo Edital Prefeitura de Redenção da Serra (SP) 24/11/2022 21 R$ 10.891,35 fundamental, médio e superior Redenção da Serra São Paulo Edital Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) 23/11/2022 3 R$ 10.081,57 médio e superior Pernambuco Pernambuco Edital Polícia Militar do Ceará 23/11/2022 1500 R$ 4.983,30 médio Ceará Ceará Edital Prefeitura de Brusque (SC) 23/11/2022 21 R$ 10.078,34 fundamental, médio e superior Brusque Santa Catarina Edital Prefeitura de Cascalho Rico (MG) 23/11/2022 18 R$ 13.436,04 fundamental e superior Cascalho Rico Minas Gerais Edital Prefeitura de Porto Firme (MG) 23/11/2022 4 R$ 2.424,00 médio Porto Firme Minas Gerais Edital Conselho Regional de Administração de Goiás 22/11/2022 6 R$ 3.095,42 médio e superior Goiás Goiás Edital Prefeitura de Barra Bonita (SC) 22/11/2022 16 R$ 12.391,18 fundamental, médio e superior Barra Bonita Santa Catarina Edital Prefeitura de Diorama (GO) 22/11/2022 29 R$ 4.128,09 fundamental, médio e superior Diorama Goiás Edital Prefeitura de Petrolândia (SC) 22/11/2022 5 R$ 17.481,43 fundamental, médio e superior Petrolândia Santa Catarina Edital Prefeitura de Cachoeirinha (PE) 21/11/2022 18 R$ 4.153,28 médio e superior Cachoeirinha Pernambuco Edital Prefeitura de Itapaci (GO) 21/11/2022 128 R$ 3.845,63 fundamental, médio e superior Itapaci Goiás Edital Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) 21/11/2022 7 R$ 3.961,91 médio e superior Itapecerica da Serra São Paulo Edital Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 21/11/2022 103 R$ 4.180,66 médio e superior Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Edital Câmara Municipal de Iguaracy (PE) 20/11/2022 8 R$ 1.500,00 fundamental e médio Iguaracy Pernambuco Edital Prefeitura de Diadema (SP) 20/11/2022 100 R$ 2.729,67 médio Diadema São Paulo Edital Prefeitura de Penápolis (SP) 20/11/2022 9 R$ 3.059,86 fundamental, médio e superior Penápolis São Paulo Edital Prefeitura de Porto Belo (SC) 20/11/2022 14 R$ 1.355,81 médio Porto Belo Santa Catarina Edital Prefeitura de Quilombo (SC) 20/11/2022 12 R$ 12.922,02 fundamental, médio e superior Quilombo Santa Catarina Edital Prefeitura de Rio do Campo (SC) 20/11/2022 24 R$ 7.058,25 fundamental, médio e superior Rio do Campo Santa Catarina Edital Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 20/11/2022 1352 R$ 7.760,00 superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Câmara Municipal de Uruçuí (PI) 18/11/2022 6 R$ 4.000,00 médio e superior Uruçuí Piauí Edital Prefeitura de Esperança (PB) 18/11/2022 105 R$ 3.461,06 fundamental, médio e superior Esperança Paraíba Edital Prefeitura de Franco da Rocha (SP) 18/11/2022 51 R$ 3.880,10 médio e superior Franco da Rocha São Paulo Edital Prefeitura de Itaporanga (SP) 18/11/2022 2 R$ 4.404,16 superior Itaporanga São Paulo Edital Prefeitura de Jaguaribara (CE) 18/11/2022 8 R$ 2.424,00 médio Jaguaribara Ceará Edital Prefeitura de Lavras (MG) 18/11/2022 562 R$ 10.777,33 médio e superior Lavras Minas Gerais Edital Prefeitura de Marechal Deodoro (AL) 18/11/2022 326 R$ 4.650,00 fundamental, médio e superior Marechal Deodoro Alagoas Edital Prefeitura de Oliveira (MG) 18/11/2022 367 R$ 7.928,60 fundamental, médio e superior Oliveira Minas Gerais Edital Prefeitura de Oliveira (MG) 18/11/2022 367 R$ 7.928,60 fundamental, médio e superior Oliveira Minas Gerais Edital Prefeitura de Taboão da Serra (SP) 18/11/2022 70 R$ 72,04 por hora superior Taboão da Serra São Paulo Edital Prefeitura de Tiros (MG) 18/11/2022 92 R$ 7.321,16 fundamental, médio e superior Tiros Minas Gerais Edital Prefeitura de Vidal Ramos (SC) 18/11/2022 8 R$ 5.388,39 fundamental, médio e superior Vidal Ramos Santa Catarina Edital Prefeitura de Xaxim (SC) 18/11/2022 2 R$ 19.126,50 fundamental, médio e superior Xaxim Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Marília (SP) 17/11/2022 3 R$ 5.351,76 médio e superior Marília São Paulo Edital Conselho Regional de Biologia da 5ª Região 17/11/2022 52 R$ 1.625,00 médio João Pessoa, Natal, Teresina e São Luís Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão Edital Ministério Público de Roraima 17/11/2022 7 R$ 28.724,40 superior Roraima Roraima Edital Prefeitura de Capitão Leônidas Marques (PR) 17/11/2022 42 R$ 16.682,00 fundamental, médio e superior Capitão Leônidas Marques Paraná Edital Prefeitura de Formosa do Sul (SC) 17/11/2022 16 R$ 15.274,80 fundamental, médio e superior Formosa do Sul Santa Catarina Edital Prefeitura de Guarulhos (SP) 17/11/2022 10 R$ 2.162,26 médio Guarulhos São Paulo Edital Prefeitura de Guarulhos (SP) 17/11/2022 10 R$ 2.294,51 médio Guarulhos São Paulo Edital Prefeitura de Guarulhos (SP) 17/11/2022 3 R$ 1.838,81 fundamental Guarulhos São Paulo Edital Prefeitura de Irati (SC) 17/11/2022 11 R$ 14.590,00 fundamental, médio e superior Irati Santa Catarina Edital Prefeitura de Jardim Olinda (PR) 17/11/2022 23 R$ 4.232,00 fundamental, médio e superior Jardim Olinda Paraná Edital Prefeitura de Pérola D’Oeste (PR) 17/11/2022 6 R$ 4.230,45 médio e superior Pérola D’Oeste Paraná Edital Prefeitura de Piracicaba (SP) 17/11/2022 27 R$ 3.862,51 fundamental e médio Piracicaba São Paulo Edital Prefeitura de Ponta Grossa (PR) 17/11/2022 131 R$ 3.110,54 superior Ponta Grossa Paraná Edital Prefeitura de Alto Garças (MT) 16/11/2022 6 R$ 2.424,00 médio Alto Garças Mato Grosso Edital Prefeitura de Alto Taquari (MT) 16/11/2022 15 R$ 4.061,68 fundamental, médio e superior Alto Taquari Mato Grosso Edital Prefeitura de Erval Velho (SC) 16/11/2022 9 R$ 18.561,78 superior Erval Velho Santa Catarina Edital Prefeitura de Flores da Cunha (SC) 16/11/2022 17 R$ 8.008,72 fundamental e médio Flores da Cunha Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Guaxupé (MG) 16/11/2022 4 R$ 3.479,84 superior Guaxupé Minas Gerais Edital Prefeitura de Maratá (RS) 16/11/2022 19 R$ 6.525,60 fundamental, médio e superior Maratá Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Pinheiro Neto (SC) 16/11/2022 34 R$ 10.174,23 fundamental, médio e superior Pinheiro Neto Santa Catarina Edital Prefeitura de São Bernardino (SC) 16/11/2022 13 R$ 17.000,00 fundamental, médio e superior São Bernardino Santa Catarina Edital Prefeitura de Sorocaba (SP) 16/11/2022 110 R$ 9.928,36 fundamental, médio e superior Sorocaba São Paulo Edital Prefeitura de Turuçu (RS) 16/11/2022 3 R$ 1.757,39 médio Turuçu Rio Grande do Sul Edital Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 16/11/2022 30 R$ 5.413,98 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Macaparana (PE) 15/11/2022 7 R$ 1.800,00 fundamental, médio e superior Macaparana Pernambuco Edital Prefeitura de Buriti dos Lopes (PI) 15/11/2022 44 R$ 2.000,00 médio e superior Buriti dos Lopes Piauí Edital Prefeitura de Rondon do Pará (PA) 15/11/2022 93 R$ 2.884,21 fundamental, médio e superior Rondon do Pará Pará Edital Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (MT) 15/11/2022 43 R$ 10.557,27 fundamental, médio e superior São José dos Quatro Marcos Mato Grosso Edital Prefeitura de Bituruna (PR) 14/11/2022 13 R$ 23.577,21 médio e superior Bituruna Paraná Edital Prefeitura de Dirce Reis (SP) 14/11/2022 26 R$ 7.080,55 fundamental, médio e superior Dirce Reis São Paulo Edital Prefeitura de Mossâmedes (GO) 14/11/2022 86 R$ 5.884,04 fundamental, médio e superior Mossâmedes Goiás Edital Prefeitura de Parnaíba (PI) 14/11/2022 86 R$ 2.312,00 fundamental, médio e superior Parnaíba Piauí Edital Prefeitura de São Bento do Sul (SP) 14/11/2022 56 R$ 16.736,16 fundamental, médio e superior São Bento do Sul São Paulo Edital Câmara Municipal de Bombinhas (SC) 13/11/2022 2 R$ 7.274,56 médio e superior Bombinhas Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Rafael Jambeiro (BA) 13/11/2022 4 R$ 2.424,00 fundamental e médio Rafael Jambeiro Bahia Edital Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra (PR) 13/11/2022 3 R$ 5.100,00 médio e superior São Jerônimo da Serra Paraná Edital Fundação Cultural de Jacareí (SP) 13/11/2022 4 R$ 3.665,73 médio e superior Jacareí São Paulo Edital Instituto de Previdência do Município de Jacareí (SP) 13/11/2022 3 R$ 3.665,73 médio e superior Jacareí São Paulo Edital Prefeitura de Gaspar (SC) 13/11/2022 6 R$ 18.770,60 fundamental, médio e superior Gaspar Santa Catarina Edital Prefeitura de Jacareí (SP) 13/11/2022 4 R$ 3.665,73 médio e superior Jacareí São Paulo Edital Prefeitura de Ponta Grossa (PR) 13/11/2022 56 R$ 4.174,56 médio e superior Ponta Grossa Paraná Edital Prefeitura de Sandovalina (SP) 13/11/2022 4 R$ 2.800,93 fundamental, médio e superior Sandovalina São Paulo Edital Prefeitura de São Manoel do Paraná (PR) 13/11/2022 53 R$ 17.285,37 fundamental, médio e superior São Manoel do Paraná Paraná Edital Prefeitura de Taquarivaí (SP) 13/11/2022 26 R$ 11.949,32 fundamental, médio e superior Taquarivaí São Paulo Edital Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) 12/12/2022 20 R$ 13.700,86 superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia 11/11/2022 2.500 R$ 4.012,11 médio Bahia Bahia Edital Prefeitura de Criciúma (SC) 11/11/2022 7 R$ 7.029,70 médio e superior Criciúma Santa Catarina Edital Prefeitura de Jucás (CE) 11/11/2022 44 R$ 1.212,00 médio Jucás Ceará Edital Prefeitura de Mimoso de Goiás (GO) 11/11/2022 73 R$ 2.884,20 fundamental, médio e superior Mimoso de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Paranatinga (MT) 11/11/2022 27 R$ 5.213,85 médio e superior Paranatinga Mato Grosso Edital Prefeitura de Penha (SC) 11/11/2022 86 R$ 6.771,89 fundamental, médio e superior Penha Santa Catarina Edital Prefeitura de Sengés (PR) 11/11/2022 7 R$ 2.300,18 médio e superior Sengés Paraná Edital Prefeitura de Witmarsum (SC) 11/11/2022 7 R$ 1.443,12 superior Witmarsum Santa Catarina Edital Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina 11/11/2022 43 R$ 8.665,18 médio e superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima 11/11/2022 54 R$ 5.037,97 médio e superior Boa Vista Roraima Edital Secretaria de Estado de Fazenda de Pernambuco 11/11/2022 20 R$ 13.712,86 superior Pernambuco Pernambuco Edital Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos (MG) 10/11/2022 4 R$ 3.500,00 fundamental, médio e superior Alfredo Vasconcelos Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Itiúba (BA) 10/11/2022 10 R$ 1.258,00 fundamental e médio Itiúba Bahia Edital Câmara Municipal de Pindoretama (CE) 10/11/2022 10 R$ 1.212,00 fundamental e médio Pindoretama Ceará Edital Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia 10/11/2022 36 R$ 3.500,00 fundamental, médio e superior Rondônia Rondônia Edital Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) 10/11/2022 14 R$ 7.538,60 fundamental, médio e superior Presidente Prudente São Paulo Edital Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina 10/11/2022 95 R$ 21.055,69 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás (GO) 10/11/2022 1169 R$ 6.200,11 fundamental, médio e superior Alto Paraíso de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Aperibé (RJ) 10/11/2022 88 R$ 4.723,83 médio e superior Aperibé Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Caetanópolis (MG) 10/11/2022 39 R$ 2.307,37 fundamental, medio e superior Caetanópolis Minas Gerais Edital Prefeitura de Chapada dos Guimarães (MT) 10/11/2022 61 R$ 4.611,14 médio e superior Chapada dos Guimarães Mato Grosso Edital Prefeitura de Dona Emma (SC) 10/11/2022 9 R$ 18.664,51 fundamental, médio e superior Dona Emma Santa Catarina Edital Prefeitura de Ipumirim (SC) 10/11/2022 13 R$ 5.594,00 fundamental, médio e superior Ipumirim Santa Catarina Edital Prefeitura de Marília (SP) 10/11/2022 49 R$ 9.517,78 médio e superior Marília São Paulo Edital Prefeitura de Nova Cantu (PR) 10/11/2022 20 R$ 14.550,92 fundamental, médio e superior Nova Cantu Paraná Edital Prefeitura de Orlândia (SP) 10/11/2022 70 R$ 3.163,00 médio e superior Orlândia São Paulo Edital Prefeitura de Ouro Preto (MG) 10/11/2022 376 R$ 15.806,52 fundamental, médio e superior Ouro Preto Minas Gerais Edital Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) 10/11/2022 527 R$ 6.252,74 médio e superior São Bernardo do Campo São Paulo Edital Prefeitura de São José dos Quatro Marcos (MT) 10/11/2022 10 R$ 10.557,27 fundamental, médio e superior São José dos Quatro Marcos Mato Grosso Edital Prefeitura de Sapopema (PR) 10/11/2022 2 R$ 6.047,64 superior Sapopema Paraná Edital Prefeitura de União da Vitória (PR) 10/11/2022 176 R$ 13.168,34 médio e superior União da Vitória Paraná Edital Universidade Estadual Paulista (UNESP) 10/11/2022 1 R$ 19.855,85 superior Itapeva São Paulo Edital Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) 09/12/2022 50 R$ 5.670,00 médio e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Câmara Municipal de Biritinga (BA) 09/11/2022 4 R$ 1.212,00 fundamental e médio Biritinga Bahia Edital Câmara Municipal de Cristiano Otoni (MG) 09/11/2022 2 R$ 2.442,00 médio e superior Cristiano Otoni Minas Gerais Edital Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) 09/11/2022 92 R$ 11.852,26 médio e superior Pernambuco Pernambuco Edital Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) 09/11/2022 4 R$ 16.791,94 superior Alagoas e Sergipe Alagoas e Sergipe Edital Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (RS) 09/11/2022 5 R$ 6.918,85 médio e superior Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Americana (SP) 09/11/2022 298 R$ 13.419,00 fundamental, médio e superior Americana São Paulo Edital Prefeitura de Charrua (RS) 09/11/2022 15 R$ 13.484,15 fundamental, médio e superior Charrua Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Contagem (MG) 09/11/2022 57 R$ 5.484,67 médio e superior Contagem Minas Gerais Edital Prefeitura de Guarulhos (SP) 09/11/2022 15 R$ 3.371,01 superior Guarulhos São Paulo Edital Prefeitura de Ipatinga (MG) 09/11/2022 100 R$ 1.916,47 médio Ipatinga Minas Gerais Edital Prefeitura de Marília (SP) 09/11/2022 1 R$ 9.517,78 superior Marília São Paulo Edital Prefeitura de Ouro (SC) 09/11/2022 23 R$ 4.158,50 fundamental, médio e superior Ouro Santa Catarina Edital Prefeitura de Parauapebas (PA) 09/11/2022 347 R$ 5.802,48 médio e superior Parauapebas Pará Edital Prefeitura de São Roque (SP) 09/11/2022 55 R$ 2.279,83 médio São Roque São Paulo Edital Prefeitura de Catolé do Rocha (PB) 08/12/2022 82 R$ 11.750,00 fundamental, médio e superior Catolé do Rocha Paraíba Edital Câmara Municipal de Granito (PE) 08/11/2022 4 R$ 1.212,00 médio Granito Pernambuco Edital Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Distrito Federal 08/11/2022 366 R$ 6.437,50 médio e superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) 08/11/2022 30 R$ 4.822,86 médio e superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares (Fundação Faceli) 08/11/2022 12 R$ 2.816,12 médio e superior Linhares Espírito Santo Edital Marinha 08/11/2022 549 superior Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Roraima, Acre, Amazonas e Rondônia Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Roraima, Acre, Amazonas e Rondônia Edital Prefeitura de Cascavel (PR) 08/11/2022 215 R$ 20.915,30 médio e superior Cascavel Paraná Edital Prefeitura de Nova Guarita (MT) 08/11/2022 17 R$ 17.000,00 fundamental, médio e superior Nova Guarita Mato Grosso Edital Prefeitura de Taquarituba (SP) 08/11/2022 36 R$ 1.478,27 fundamental e médio Taquarituba São Paulo Edital Câmara Municipal de Contagem (MG) 07/12/2022 35 R$ 9.860,69 fundamental, médio e superior Contagem Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Cuiabá (MT) 07/11/2022 2162 R$ 10.575,89 médio e superior Cuiabá Mato Grosso Edital Câmara Municipal de Itaguaçu (ES) 07/11/2022 4 R$ 2.580,00 médio e superior Itaguaçu Espírito Santo Edital Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) 07/11/2022 3 R$ 8.596,27 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Consórcio Paraná Saúde 07/11/2022 4 R$ 6.114,10 médio e superior Paraná Paraná Edital Corpo de Bombeiros de Rondônia 07/11/2022 112 R$ 4.054,18 médio Rondônia Rondônia Edital Polícia Civil de Goiás 07/11/2022 820 R$ 6.353,13 superior Goiás Goiás Edital Prefeitura de Andradina (SP) 07/11/2022 39 R$ 6.035,44 superior Andradina São Paulo Edital Prefeitura de Barra Velha (SC) 07/11/2022 124 R$ 5.931,79 fundamental, médio e superior Barra Velha Santa Catarina Edital Prefeitura de Bom Despacho (MG) 07/11/2022 300 R$ 16.000,00 fundamental, médio e superior Bom Despacho Minas Gerais Edital Prefeitura de Braúna (SP) 07/11/2022 23 R$ 6.500,00 superior Braúna São Paulo Edital Prefeitura de Cuiabá (MT) 07/11/2022 2162 R$ 10.575,89 médio e superior Cuiabá Mato Grosso Edital Prefeitura de Pentecoste (CE) 07/11/2022 40 R$ 1.212,00 médio Pentecoste Ceará Edital Prefeitura de Sales Oliveira (SP) 07/11/2022 3 R$ 6.714,00 superior Sales Oliveira São Paulo Edital Prefeitura de Tambaú (SP) 07/11/2022 24 R$ 11.261,73 fundamental, médio e superior Tambaú São Paulo Edital Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Alagoas) 07/11/2022 R$ 14.271,70 médio e superior Alagoas Alagoas Edital Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 07/11/2022 84 R$ 4.180,66 médio e superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Câmara Municipal de Nova Marilândia (MT) 06/11/2022 1 R$ 2.500,00 médio Nova Marilândia Mato Grosso Edital Câmara Municipal de Orós (CE) 06/11/2022 9 R$ 1.212,00 fundamental e médio Orós Ceará Edital Câmara Municipal de Santa Filomena (PE) 06/11/2022 6 R$ 1.500,00 fundamental e médio Santa Filomena Pernambuco Edital Câmara Municipal de Sousa (PB) 06/11/2022 11 R$ 2.500,00 fundamental, médio e superior Sousa Paraíba Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) 06/11/2022 60 R$ 6.289,21 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Prefeitura de Feira Nova (PE) 06/11/2022 170 R$ 8.000,00 fundamental, médio e superior Feira Nova Pernambuco Edital Prefeitura de Guanambi (BA) 06/11/2022 175 R$ 5.915,06 médio e superior Guanambi Bahia Edital Prefeitura de Itaúna do Sul (PR) 06/11/2022 8 R$ 2.512,92 fundamental, médio e superior Itaúna do Sul Paraná Edital Prefeitura de Saquarema (RJ) 06/11/2022 935 R$ 4.025,84 médio e superior Saquarema Rio de Janeiro Edital Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul 06/11/2022 11 R$ 3.681,75 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Câmara Municipal de Várzea Grande (MT) 05/12/2022 16 R$ 4.694,27 médio e superior Várzea Grande Mato Grosso Edital Prefeitura de Vila Velha (ES) 05/12/2022 60 R$ 1.484,00 médio Vila Velha Espírito Santo Edital Prefeitura de Águas de Lindoia (SP) 04/12/2022 62 R$ 5.868,00 fundamental, médio e superior Águas de Lindoia São Paulo Edital Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro (MG) 04/11/2022 3 R$ 2.980,00 médio e superior Carmo do Rio Claro Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Lages (SC) 04/11/2022 6 R$ 8.679,72 médio e superior Lages Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Mombaça (CE) 04/11/2022 15 R$ 1.500,00 fundamental, médio e superior Mombaça Ceará Edital Câmara Municipal de Sumaré (SP) 04/11/2022 10 R$ 5.767,23 fundamental, médio e superior Sumaré São Paulo Edital Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul 04/11/2022 40 fundamental Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (MG) 04/11/2022 54 R$ 3.395,65 fundamental, médio e superior Araxá Minas Gerais Edital Prefeitura de Canelinha (SC) 04/11/2022 36 R$ 2.384,58 fundamental e superior Canelinha Santa Catarina Edital Prefeitura de Jacupiranga (SP) 04/11/2022 22 R$ 15.360,00 médio e superior Jacupiranga São Paulo Edital Prefeitura de Marília (SP) 04/11/2022 29 R$ 4.949,26 superior Marília São Paulo Edital Prefeitura de Oscar Bressane (SP) 04/11/2022 23 R$ 11.338,41 fundamental, médio e superior Oscar Bressane São Paulo Edital Prefeitura de Santópolis do Aguapeí (SP) 04/11/2022 9 R$ 11.553,55 fundamental, médio e superior Santópolis do Aguapeí São Paulo Edital Prefeitura de Urupema (SC) 04/11/2022 5 R$ 12.270,12 fundamental, médio e superior Urupema Santa Catarina Edital Prefeitura de Votorantim (SP) 04/11/2022 12 R$ 22,19 hora/aula superior Votorantim São Paulo Edital Câmara Municipal de Capão da Canoa (RS) 03/11/2022 8 R$ 7.618,72 médio e superior Capão da Canoa Rio Grande do Sul Edital Câmara Municipal de Piratini (RS) 03/11/2022 3 R$ 4.249,24 fundamental, médio e superior Piratini Rio Grande do Sul Edital Câmara Municipal de Timbó Grande (SC) 03/11/2022 8 R$ 3.985,48 fundamental e médio Timbó Grande Santa Catarina Edital Conselho Regional de Odontologia da Bahia 03/11/2022 530 R$ 3.147,18 médio e superior Salvador, Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Irecê, Feira de Santana, Juazeiro, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Barreiras Bahia Edital Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3ª Região 03/11/2022 175 R$ 4.000,00 médio e superior Aracaju, Maceió, João Pessoa e Recife Sergipe, Alagoas, Paraíba e Pernambuco Edital Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul 03/11/2022 260 R$ 9.050,16 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis (RJ) 03/11/2022 18 R$ 3.575,92 médio e superior Angra dos Reis Rio de Janeiro Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 03/11/2022 79 R$ 9.616,18 médio e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Polícia Militar de Mato Grosso do Sul 03/11/2022 520 R$ 9.050,16 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Bandeirante (SC) 03/11/2022 5 R$ 5.239,97 fundamental, médio e superior Bandeirante Santa Catarina Edital Prefeitura de Belo Horizonte 03/11/2022 9 R$ 7.508,20 superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Prefeitura de Chopinzinho (PR) 03/11/2022 53 R$ 19.116,60 fundamental, médio e superior Chopinzinho Paraná Edital Prefeitura de Concórdia (SC) 03/11/2022 6 R$ 5.849,09 médio e superior Concórdia Santa Catarina Edital Prefeitura de Conquista d’Oeste (MT) 03/11/2022 15 R$ 11.005,12 fundamental, médio e superior Conquista d’Oeste Mato Grosso Edital Prefeitura de Cunhataí (SC) 03/11/2022 9 R$ 16.737,35 fundamental, médio e superior Cunhataí Santa Catarina Edital Prefeitura de Fraiburgo (SC) 03/11/2022 119 R$ 21.052,75 fundamental, médio e superior Fraiburgo Santa Catarina Edital Prefeitura de Guarulhos (SP) 03/11/2022 33 R$ 6.315,36 fundamental, médio e superior Guarulhos São Paulo Edital Prefeitura de Itupeva (SP) 03/11/2022 50 R$ 9.082,82 fundamental, médio e superior Itupeva São Paulo Edital Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) 03/11/2022 108 R$ 9.918,89 médio e superior Pindamonhangaba São Paulo Edital Prefeitura de Protásio Alves (RS) 03/11/2022 6 R$ 2.424,00 fundamental, médio e superior Protásio Alves Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Santa Bárbara do Leste (MG) 03/11/2022 85 R$ 7.160,40 fundamental, médio e superior Santa Bárbara do Leste Minas Gerais Edital Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG) 03/11/2022 27 R$ 2.424,00 médio Santa Maria de Itabira Minas Gerais Edital Prefeitura de São Gabriel da Palha (ES) 03/11/2022 4 R$ 13.515,13 fundamental, médio e superior São Gabriel da Palha Espírito Santo Edital Prefeitura de São José do Rio Claro (MT) 03/11/2022 17 R$ 10.276,03 fundamental, médio e superior São José do Rio Claro Mato Grosso Edital Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina 03/11/2022 61 R$ 12.523,79 médio e superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais 03/11/2022 270 R$ 5.097,15 médio Minas Gerais Minas Gerais Edital Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 03/11/2022 31 R$ 10.074,18 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Aparecida do Taboado (MS) 02/11/2022 26 R$ 5.243,62 fundamental, médio e superior Aparecida do Taboado Mato Grosso do Sul Edital Câmara Municipal de Pedro Gomes (MS) 02/01/2023 6 R$ 3.006,54 fundamental, médio e superior Pedro Gomes Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Jundiaí (SP) 01/12/2022 7 R$ 13.372,96 médio e superior Jundiaí São Paulo Edital Câmara Municipal de Presidente Dutra (MA) 01/11/2022 35 R$ 3.500,00 fundamental, médio e superior Presidente Dutra Maranhão Edital Prefeitura de Marapoama (SP) 01/11/2022 3 R$ 2.424,00 médio Marapoama São Paulo Edital Prefeitura de Uberlândia (MG) 01/11/2022 14 R$ 3.554,29 fundamental, médio e superior Uberlândia Minas Gerais Edital





