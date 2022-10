Mais de 270 quilos de maconha são apreendidos

Foto: Divulgação

Mais de 270 quilos de maconha, dividos em tabletes, e mais sete de crack foram apreendidos em Capim Grosso, no norte da Bahia, durante ação conjunta entre equipes da 91ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Delegacia Territorial (DT) de Capim Grosso, na casa de um homem suspeito de matar um jovem de 19 anos. Caso aconteceu no final da tarde de sexta-feira (28).

A PM informou que equipes iniciaram diligências pelo bairro Oliveira, após informações que apontavam o esconderijo do suspeito.

Durante as varreduras no imóvel os policiais se depararam com os tabletes da erva e do crack, prontos para a distribuição e consumo. O material foi apreendido e levado para a DT e posteriormente encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Outra apreensão

Após acharem os tabletes da droga, as equipes da PM seguiram em patrulhamento nas proximidades de uma chácara, localizada na BR 407, sentido o povoado de Pedras Altas. Informações preliminares davam conta de que o local era usado para recepcionar e armazenar drogas.

Por volta das 2h30 deste sábado (29), as equipes encontraram duas mulheres que ficaram bastante nervosas com a presença policial. Durante a abordagem foram encontrados, em uma mochila, mais 8,4 quilos de maconha, quatro celulares e uma balança.

Elas foram conduzidas, junto com o material, para a DT de Capim Grosso, para as providências de Polícia Judiciária.

