Mais de 30 aves silvestres são resgatadas na Baixa do Fiscal, em Salvador

Foto: Divulgação / SSP BA

Cerca de 32 aves silvestres foram resgatadas, na manhã de domingo (16), por policiais da 14ª Companhia Independente na Baixa do Fiscal, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais atuavam na região quando localizou um comércio ilegal de animais.

Os suspeitos fugiram e abandonaram os animais e as gaiolas. As aves estavam debilitadas e feridas. O comandante da 14ª CIPM, major Roberto César, contou que todos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, no bairro de Pituaçu.

“A apreensão foi realizada bem no início da manhã, por volta de umas 6h. Após a fuga dos homens, constatamos a situação precária que os animais estavam sendo submetidos. Um caderno com anotações de vendas também foi encontrado, o que demonstra um comércio ilegal dos bichos”, finalizou.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.