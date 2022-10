Mais de 70 voos são cancelados no Aeroporto de Congonhas

Foto: Reprodução

Ao menos 71 voos com partida e chegada prevista no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram cancelados após a explosão do pneu de um avião, que provocou a interdição da pista principal do terminal aéreo, neste domingo (9). O saguão ficou lotado de passageiros.

De acordo com informações passadas ao g1 pela Infraero, entre 13h32, pouco tempo depois do acidente, e 19h, foram cancelados 34 voos na chegada e 37 voos na saída do aeroporto. Além disso, também foram registrados atrasos. Entre os voos afetados, estão alguns com destino e partida de Salvador e Porto Seguro, no sul da Bahia.

Até a última atualização desta reportagem, o aeroporto seguia operando apenas com a pista auxiliar.

Confira a lista de voos prejudicados

Chegadas

GOL 2139 | Origem: Salvador – BA | Situação: Cancelado

GOL 1543 | Origem: Porto Seguro – BA | Situação: Cancelado

LATAM 3125 | Origem: Maceió – AL | Situação: Cancelado

AZUL 4005 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1035 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1421 | Origem: Recife – PE | Situação: Cancelado

AZUL 4145 | Origem: Recife – PE | Situação: Cancelado

AZUL 4097 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 2165 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1431 | Origem: Goiânia – GO | Situação: Cancelado

AZUL 4462 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1493 | Origem: Bonito – MS | Situação: Cancelado

GOL 1965 | Origem: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado

AZUL 4132 | Origem: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado

GOL 1047 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 2153 | Origem: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado

GOL 1461 | Origem: Brasília – DF | Situação: Cancelado

AZUL 4201 | Origem: Recife – PE | Situação: Cancelado

GOL 1061 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1065 | Origem: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

Partidas

GOL 1214 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado

AZUL 4454 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado

AZUL 4797 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

LATAM 3608 | Destino: S. J. do Rio Preto – SP | Situação: Cancelado

LATAM 3066 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado

GOL 1140 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado

LATAM 3160 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado

LATAM 3616 | Destino: Salvador – BA | Situação: Cancelado

LATAM 3046 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado

GOL 2168 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1512 | Destino: Porto Seguro – BA | Situação: Atraso mín. 4 h

LATAM 3636 | Destino: Vitória – ES | Situação: Cancelado

LATAM 3928 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1044 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

GOL 1260 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Atraso mín. 2 h

GOL 1100 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Atrasado

GOL 1402 | Destino: Brasília – DF | Situação: Atrasado

LATAM 3082 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Cancelado

LATAM 3168 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado

GOL 1432 | Destino: Goiânia – GO | Situação: Atrasado

GOL 1310 | Destino: Belo Horizonte – MG | Situação: Cancelado

LATAM 3142 | Destino: Navegantes – SC | Situação: Cancelado

GOL 1564 | Destino: Salvador – BA | Situação: Atrasado

AZUL 2610 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

LATAM 3024 | Destino: Cuiabá – MT | Situação: Cancelado

GOL 1210 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Atraso mín. 2 h

GOL 1358 | Destino: Vitória – ES | Situação: Atrasado

GOL 1604 | Destino: Fortaleza – CE | Situação: Atrasado

GOL 1046 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado

LATAM 3632 | Destino: Vitória – ES | Situação: Cancelado

LATAM 3930 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Cancelado

LATAM 3122 | Destino: Londrina – PR | Situação: Cancelado

LATAM 3110 | Destino: Foz do Iguaçu – PR | Situação: Cancelado

LATAM 3588 | Destino: Curitiba – PR | Situação: Cancelado

LATAM 3166 | Destino: Porto Alegre – RS | Situação: Cancelado

GOL 1048 | Destino: RJ – Stos. Dumont – RJ | Situação: Atrasado

GOL 1282 | Destino: Navegantes – SC | Situação: Atrasado

GOL 1556 | Destino: Florianópolis – SC | Situação: Atrasado

Acidente

A aeronave que teve o pneu estourado é de pequeno porte e fazia um pouso com cinco pessoas, sendo dois tripulantes e três passageiros, quando aconteceu o acidente, por volta de 13h30. O avião parou à beira de um barranco. Ninguém ficou ferido.

Conforme a Infraero, o pneu do trem de pouso que estourou ficava na parte de trás do avião. Ainda não se sabe o que teria provocado a explosão. A aeronave estava com a documentação regular.

Notas

Latan

“A LATAM Airlines Brasil informa que em função de um incidente com uma aeronave de pequeno porte, que se encontra na pista no aguardo do reboque no aeroporto de São Paulo/Congonhas neste domingo (9/10), teve suas operações de pousos e decolagens impactadas. A empresa lamenta os possíveis transtornos que a situação possa ter ocasionado, esclarece que aguarda as operações serem normalizadas no aeroporto e reforça que não está medindo esforços para prestar a assistência necessária aos passageiros. A empresa sugere que os passageiros busquem o status do voo em latam.com.””

Todos os clientes com voos domésticos programados com origem, conexão ou destino em São PauloTodos os clientes com voos domésticos programados com origem, conexão ou destino em São Paulo/Congonhas para este domingo (9/10) têm total flexibilidade de postergar ou cancelar suas viagens sem custo, podendo remarcar ou pedir o reembolso integral das suas passagens aéreas sem cobrança de multa e de diferença tarifária em até 15 dias da data do seu voo original. Os passageiros que puderem optar por essa flexibilidade não devem se dirigir ao aeroporto. Essa flexibilização voluntária pode ser acessada por meio da nossa Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil).

Os clientes que tiveram voos cancelados ou atrasados em função dessa contingência, por sua vez, devem solicitar remarcação ou reembolso diretamente em Minhas Viagens também com a mesma flexibilização mencionada acima. Caso tenham dificuldades, os clientes devem entrar em contato com a Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil)”.

Azul

“A Azul informa que, por conta da interdição da pista do aeroporto de Congonhas por uma aeronave de pequeno porte, os voos AD4359 (Santos Dumont – Congonhas) e AD4293 (Confins – Congonhas) alternaram para o aeroporto de Guarulhos, e os voos AD4797 (Congonhas – Santos Dumont), AD4454 (Congonhas – Confins), AD4005 (Santos Dumont – Congonhas), AD4462 (Congonhas – Santos Dumont), AD4250 (Congonhas – Recife) e AD4201 (Recife – Congonhas) que tinham a capital paulista como origem ou destino foram cancelados. O aeroporto permanece fechado e mais ajustes na malha poderão acontecer. A companhia ressalta que os Clientes receberam toda a assistência necessária da Azul, conforme prevê a resolução 400 da ANAC, e lamenta eventuais contratempos causados pela situação”.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.