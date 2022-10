Mais de R$ 1 milhão estão em jogo no resultado da Lotofácil

O resultado da Lotofácil de ontem (05) teve uma aposta ganhadora, sendo feito um jogo simples e em uma casa lotérica na cidade de Curitiba, no Paraná. O vencedor do concurso 2631, com os 15 acertos na faixa principal, levou a bolada de R$ 1.594.868.13.

Os números sorteados foram 02-04-05-06-07-08-11-14-17-18-19-20-21-23-24. Este mesmo resultado da Lotofácil contemplou mais 262 bilhetes com os 14 pontos. Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação para esses ganhadores foi de R$ 1.823,37 para cada. A extração ainda teve 10.075 ganhadores com 13 acertos e mais outros prêmios em faixas menores.

O próximo resultado da Lotofácil

A próxima extração da Lotofácil acontece hoje (06). As dezenas do sorteio 2632 serão conhecidas mais tarde, depois das 20h (pelo horário de Brasília). Há a transmissão na Internet ao vivo através do canal oficial no YouTube da Caixa Econômica. Com a premiação estimada em R$ 1,5 milhão, fica fácil querer um pouquinho dessa bolada, não?

Como participar dos sorteios da categoria?

Para que sua participação seja legítima, é necessário registrar o jogo na Lotofácil cerca de uma hora antes da hora do sorteio, ou seja, às 19h. As apostas podem ser feitas nas lotéricas, no app ou no endereço eletrônico oficial da Caixa.

O jogador tem 25 dezenas disponíveis para optar entre 15 até 20 escolhidas. O jogo mais barato (15 números) vale R$ 2,50. Em contrapartida, a aposta mais cara (onde de escolhe 20 números vale R$ 38,7 mil. O jogador pode também deixar que o sistema escolha aleatoriamente os números usando o sistema “Surpresinha”.

Quais as probabilidades de se ganhar na modalidade?

Existe a probabilidade de 1/3,3 milhões em acertar todas as 15 dezenas jogando com um joguinho simples (R$ 2,50). Caso o jogador acrescentar uma dezena à aposta, o preço sobe para o valor de R$ 40. Contudo, as chances certamente melhorarão muito e passarão a ser 1/204mil.

Mas, como o próprio nome diz, com a Lotofácil fica mais fácil de levar uma premiação, pois ainda se tem chance com 14, 13, bem como 12 e 11 pontos. Imagine que a probabilidade de ganhar que seja R$ 5,00 é de 1/11.

Bolões da Lotofácil

Em todas as modalidades é possível criar alternativas e ferramentas para aumentar as chances de ganhos do prêmio em qualquer faixa de premiação. Essa loteria também tem um bolão onde se faz jogos em grupos.

A Caixa Econômica Federal cobra o preço mínimo para a modalidade, que é de R$ 10, sendo as cotas dos participantes com o valor mínimo de R$ 3. Caso o jogo tiver somente 15 dezenas, a quantidade de cota permitida segue de duas até oito.

Nos cenários das apostas máximas, com os 20 números, são permitidas, no máximo, 100 cotas. Assim, quando os bilhetes marcarem 15 até 18 números, terá um limite com dez jogos diferentes por cada bolão. Então, com 19 dezenas apostadas, esse limite se reduz para seis. Dessa forma, com os 20 números, só se permite uma aposta.

Resultado da Lotofácil

Estamos aguardando o sorteio da loteria que se dará hoje (06) às 20h no Espaço Loterias Caixa para liberar o resultado da Lotofácil.