Mais Milionária, Super Sete e Dia de Sorte: conheça as loterias

São muitas as modalidades das Loterias Caixas. Mas, as mais novinhas veem chamando atenção dos apostadores em geral: Mais Milionária, Super Sete, Dia de Sorte. Se os prêmios forem milionários será melhor ainda ter essas categorias à disposição, não é mesmo?

Nesse sentido, o Notícias Concursos, hoje (02) comentará um pouco sobre essas reinvenções da Caixa Econômica Federal. Ela que sempre faz de tudo para que os apostadores sejam agraciados com grandes premiações, agora esquematiza a divulgação da Mais Milionária, Super Sete e Dia de Sorte.

Mais Milionária, Super Sete e Dia de Sorte: conheça as mais novas modalidades

Elas são as “caçulinhas” das Loterias Caixa, trazendo ares mais modernos e animadores para os jogadores. Os sorteios regulares têm dinâmicas para apostas um tanto quanto diferente das demais, portanto, ainda geram dúvidas em algumas pessoas.

Mas, não se preocupe caso você não tenha familiaridade com essas categorias. Abaixo vamos te fazer um apanhado das principais informações a respeito do que você precisa saber para começar a apostar e, quem sabe, ter grandes chances de levar um bom prêmio para casa.

Mais Milionária

Essa é uma das novidades que estão se tornando queridinhas das loterias e dos apostadores inveterados. Já no seu concurso de número 19, vem premiando com milhões diversos brasileiros, fora às vezes em que acumula.

Antes do seu lançamento, ela prometeu ser bem diferente de todas as outras que os apostadores brasileiros já viram. E cumpriu. Começou pelo volante, composto não por uma, mas por duas tabelas: a primeira tem a disponibilidade de se optar por 50 dezenas, sendo que a segunda tem disponível apenas seis. Para o jogador apostar, deve optar por seis dezenas no primeiro bloco e duas no segundo.

Dia de Sorte

Atuando desde o mês de maio do ano de 2018, essa modalidade da loteria, o Dia de Sorte também pode ser considerada a “novinha” das Loterias Caixa. Realmente, se comparada com as outras, é recente, mas em termos de popularidade, vem agradando bastante o público. A modalidade já fez de alguns brasileiros milionários e tem tudo para fazer cada vez mais.

As apostas são simples. Os jogadores só precisam optar por 7 até 15 dezenas entre 31 que ficam dispostas no volante. Além disso, é preciso escolher também seu “Mês da Sorte”, o que não é nada difícil, não é?

Super Sete

Seu lançamento foi no mês de julho do ano de 2020. Assim, ela é considerada a mais novinha entre todas as categorias. A sua dinâmica do jogo também é um tanto quanto diferente, uma vez que tem um volante cheio de colunas e menos quantidade de dezenas para optar.

Para apostar, é preciso escolher entre sete até 21 dezenas entre as 70 disponíveis dentro do volante. Estes são divididos nas sete colunas que têm dez dezenas cada uma. Ao jogar entre oito até 14 números, permite-se selecionar somente duas unidades por cada coluna, no máximo. Contudo, para opções de 15 até 21 números, as escolhas são de duas até três números por coluna. Então, sete dezenas são sorteadas no concurso. Dessa forma, as faixas das premiações se dividirão entre 3, 4, 5, 6 e 7 pontos.

E aí? Gostou de conhecer um pouco mais dessas loterias? Caso queira saber mais profundamente sobre a Mais Milionária, Super Sete e Dia de Sorte, deixe seu comentário que faremos matérias exclusivas explicando os passos a passos.