Maldição da Bola de Ouro? Veja como ‘zika’ pode eliminar no Qatar

Em grande estilo e pompa, o evento da Bola de Ouro, prêmio de futebol criado pela revista francesa France Football em 1956, laureou, na semana passada, os seus 10 melhores do mundo no ano de 2022, em Paris. Pela ordem, foram condecorados e destacados:

O atacante francês Karim Benzema (Real Madrid), que saiu do evento como protagonista e chega cotado para levar também o prêmio de melhor do mundo pela Fifa, o The Best, que será realizado após a Copa do Qatar, O ponta esquerda senegalês Sadio Mané (Bayern de Munique), O meio campista belga Kevin de Bruyne (Manchester City), O centroavante polonês Robert Lewandowski (Barcelona), O ponta direita egípcio Mohamed Salah (Liverpool), O francês Kylian Mbappé (PSG), O goleiro belga Thibaut Courtois (Real Madrid), O ponta esquerda brasileiro e “espanhol” Vinicius Júnior (Real Madrid), O meio campista croata Luka Modrić (Real Madrid), O norueguês e “inglês” Erling Haaland (Manchester City)

Dos dez melhores jogadores premiados, em termos de nacionalidades e seleções, dois franceses, dois belgas, um polonês, um croata, um senegalês e um brasileiro estarão no Mundial de 2022. Fora da Copa do Qatar ficaram o egípcio e o norueguês, seleções eliminadas nas eliminatórias. Em termos de clubes, cinco jogam na Espanha, três na Inglaterra, um na França e um na Alemanha, mostrando quem tem os clubes e os campeonatos mais poderosos e milionários do planeta. Todos esses dados tornam a França ou a Bélgica (com o melhor goleiro, inclusive) como favoritas ao título?

Certo é que Portugal, Argentina e Brasil chegam, pelo olhar da Vola de Ouro, em baixa. Consagrados e hegemônicos até pouco tempo, o português Cristiano Ronaldo ficou na 20ª posição dos indicados, atrás dos brasileiros Fabinho e Casemiro no ranking de 2022. Estrelas como Lionel Messi e Neymar Jr não apareceram nem entre os 30 melhores da temporada.

Maldição da Bola de Ouro

Vale lembrar as premiações da Bola de Ouro do ano anterior à realização da Copa do Mundo, a partir de 1994, quando a France Football deixou de considerar somente jogadores europeus para a premiação. Fato: nenhum jogador venceu a competição posterior ao prêmio e somente o Fenômeno esteve em campo numa final, apesar de completamente fora de órbita!

1997 (Ronaldo / Inter de Milão & Brasil): Final da Copa do Mundo: França 3 x 0 Brasil.

2001 (Michael Owen / Liverpool & Inglaterra): Final da Copa do Mundo: Brasil (despachou a Inglaterra nas Quartas) 2 x 0 Alemanha.

2005 (Ronaldinho / Barcelona & Brasil): Final da Copa do Mundo: Nos pênaltis, Itália 1 (5) x 1 (3) França (que despachou o Brasil nas Quartas).

2009 (Lionel Messi / Barcelona & Argentina): Final da Copa do Mundo: Espanha 1 x 0 Holanda. Argentina caiu nas Quartas para a Alemanha.

2013 (Cristiano Ronaldo / Real Madrid & Portugal): Final da Copa do Mundo: Alemanha 1 x 0 Argentina. Portugal foi eliminada na Primeira Fase.

2017 (Cristiano Ronaldo / Real Madrid & Portugal). Final da Copa do Mundo: França 4 x 2 Croácia. Portugal perdeu nas Oitavas para o Uruguai.

A France Football instituiu, somente em 2015, as Bolas de Ouro Honorárias para reconhecer craques como Pelé, Garrincha, Maradona, Kempes e Romário (que em suas melhores temporadas não puderam ser cogitados), que não puderam concorrer até a edição de 1994.

Para conferir os vencedores de todos os tempos, acesse o link.

Prêmios a serem observados

Troféu Yashin (Melhor Goleiro):

2022 – O goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois foi eleito o melhor da sua posição nesta temporada, disputando o prêmio com os brasileiros Ederson (Manchester City), e Alisson (Liverpool), além do franco-senegalês Édouard Mendy (Chelsea), e o francês Mike Maignan (Milan). Todos estarão no Qatar.

Troféu Gerd Müller (Artilheiro da temporada):

2022 – Robert Lewandowski (Barcelona) ganhou o troféu e estará na Copa do Mundo.

Clube do ano:

2022 – A premiação foi dada ao Manchester City, levando em consideração indicados ao prêmio de melhor jogador e desempenhos nas competições masculinas e femininas. Apesar de levar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, o Real Madrid não foi escolhido o clube do ano. Isso faz da Inglaterra ou Espanha candidatas ao título?

Prêmio Sócrates (Ação Social):

2022 – Em seu ano de estreia, a premiação é destinada aos jogadores envolvidos em causas sociais e o grande ganhador deste troféu foi o senegalês Sadio Mané.

