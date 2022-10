Malu celebra nove anos de casamento com Daniela Mercury

Foto: Reprodução / Instagram

Malu Verçosa, 46 anos, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (12), para se declarar à esposa Daniela Mercury, 57. O registro de amor foi feito em celebração aos nove anos de casamento das duas. No clique, compartilhado no Instagram, a jornalista e a cantora aparecem de óculos escuros e sorrindo à toa.

“Hoje, dia do nosso casamento oficial, celebramos muito mais do que o nosso amor, mas também a conquista da nossa comunidade de poder registrar seus casamentos no civil e ter os mesmos direitos que os cidadãos heteronormativos têm. Hoje comemoramos 9 anos desse direito que lutamos (e como!) para conseguir e 10 anos que estamos juntas e apaixonadas”, escreveu a jornalista.

Malu também agradeceu por estar junto oficialmente com Daniela há dez anos. “Depois de 1 década, temos falado sempre que vivemos nosso melhor momento, que estamos mais apaixonadas e mais felizes. Mas algo me diz que o melhor ainda está por vir… Tivemos 6 anos difíceis no Brasil que tanto amamos e agora vamos voltar a ser felizes como nação. Imagine a gente juntando essas duas felicidades, meu amor, Daniela Mercury! Vai ser demais pro meu . Te amo mais e te admiro muito mais. Juntas somos uma multidão”, completou ela.

O casal tem três filhas, Márcia, Alice e Ana Isabel. Vale destacar que Daniela tem outros dois filhos de um casamento anterior.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.