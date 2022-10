MAM sedia exposição em resgate ao trabalho de Lina Bo Bardi

Foto: Geraldo Moniz

O Museu de Arte Moderna (MAM-Bahia) sedia até dezembro a exposição “Reminiscências Museu de Arte Popular”. Estarão expostas obras da “Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi”, importante arquiteta e designer ítalo-brasileira. A exposição estará aberta de terça-feira a domingo, sempre das 13h às 17h, com acesso gratuito.

Estarão expostas cerca de 1000 peças de arte popular nordestina. São ex-votos, imaginárias, esculturas em cerâmica, potes de barro, fifós/candeeiros, panelas, dentre outras peças. As peças apresentadas são datadas entre as décadas 1950 e início dos anos 1960, período em que Lina Bo Bardi lutou para erguer museus de valorização da arte popular.

Foto: Geraldo Moniz

A coleção homenageia Lina Bo Bardi e o trabalho realizado pela arquiteta dando continuidade ao acervo de arte popular. Além disso, ela concebeu e coordenou as obras as obras de restauro do complexo arquitetônico-histórico do Solar do Unhão, originário do século XVII e tombado como Patrimônio do Brasil em 1943.

Desde o início, o desejo de Bo Bardi era criar um criar dois museus no Unhão: o de Arte Popular e o de Arte Moderna, incluindo um Centro de Estudos e Trabalhos Artesanais (CETA).

Foto: Geraldo Moniz

Porém, a designer foi pressionada pelo Golpe Militar em 1964, sendo obrigada a abandonar as suas ideias. Diante disso, a atual exposição de “Reminiscências Museu de Arte” Popular busca resgatar esse legado e honrar a memória e Lina Bo Bardi.

