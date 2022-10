Maneiras fáceis e rápidas de excluir a conta do Instagram no iPhone (2022)

Você quer exclua a conta do Instagram no seu iPhone? É possível que, às vezes, queiramos excluir nossa conta do Instagram permanentemente, mas não conseguimos descobrir como fazê-lo.

É recomendável que você siga este artigo dedicado até o final se desejar desabilitar ou desabilitar permanentemente sua conta, pois ele fornece um guia passo a passo.

No entanto, você não pode simplesmente excluir sua conta; você deve fazer muitas coisas para fazê-lo. É hora de começarmos com nosso guia sobre como excluir uma conta do Instagram no iPhone, então não vamos perder mais tempo conversando.

Quando você exclui uma conta do Instagram, o que acontece?

O Instagram exclui todas as informações associadas à sua conta, incluindo fotos, vídeos, comentários, curtidas e seguidores, quando você exclui sua conta. Ao excluir sua conta, o Instagram encerrará sua conta e tornará seus dados inacessíveis, mas a plataforma não começará a excluí-la internamente até 30 dias após você solicitar a exclusão.

De acordo com o Instagram, os dados associados à sua conta podem levar até 90 dias para serem completamente apagados. Há uma chance de você ainda poder acessar alguns de seus dados após esse período de tempo expirar como parte dos backups da plataforma.

Você pode desativar sua conta se não quiser excluir a conta do Instagram permanentemente no iPhone. Se você quiser fazer uma pausa nas mídias sociais, essa opção está disponível sem excluir completamente sua conta.

Como excluir uma conta do Instagram permanentemente no iPhone

As etapas que você precisa seguir para excluir sua conta do Instagram temporariamente no iPhone estão listadas abaixo. Portanto, se você não deseja fazer uma longa pausa no Instagram, basta seguir estas etapas:

No seu iPhone, abra o Instagram aplicativo.

Vá para a página do seu perfil e clique em Definições .

Clique Ajuda então clique Centro de ajuda

Em seguida, clique no Link Gerenciando sua conta

Clique no Excluir link da sua conta

Selecione os “ Como faço para excluir minha conta? ” opção e, em seguida, clique no botão Deletar sua conta link da página.

Se você quiser excluir sua conta, terá a opção de explicar por que está fazendo isso. Escolha a resposta mais próxima da lista.

Depois de inserir sua senha, clique em Excluir minha conta permanentemente para excluir sua conta permanentemente.

Como desativar sua conta temporariamente usando o navegador da Web

Siga estas instruções para excluir sua conta do Instagram no iPhone. Portanto, se você não quiser fazer uma longa pausa no Instagram, siga estas etapas:

Usando seu navegador da web, abra o Instagram e Conecte-se . Vamos para Perfil e selecione Editar Perfil . Depois disso, role para baixo e clique com o botão direito sobre Desativar minha conta temporariamente . Em seguida, selecione uma resposta e explique por que você agiu. Você Terminou. Ao selecionar sua resposta, você verá a opção de desativar sua conta. Agora você só precisa digitar novamente sua senha e clicar Desativar conta temporariamente para desativar a conta.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Existe alguma maneira de recuperar minha conta após a exclusão?

Oficialmente, é impossível recuperar o controle sobre sua conta depois que ela é excluída permanentemente. Existe, no entanto, um método de solução alternativa que jura por vários usuários, conforme explicado abaixo.

Para resumir, você precisa notificar o Instagram de que sua conta foi invadida, como fizemos acima. Aqui está como.

O primeiro passo é digitar seu nome de usuário ou endereço de e-mail e selecionar o Obter ajuda para fazer login opção na página do Instagram. Clique em Erro ao fazer login Para prosseguir, escolha Minha conta Foi pirateado e siga as instruções. e siga as instruções. Depois disso, clique ouça mais sobre sua experiência . Dentro de algumas horas, o Instagram enviará um e-mail com os resultados da sua inscrição. Seu nome de usuário, endereço de e-mail e código de verificação serão necessários para realizar esse processo, assim como as imagens que você carregou na conta.

O Instagram pode manter meus dados por muito tempo depois que eu excluir minha conta?

O Instagram leva até 90 dias para excluir completamente sua conta. Consequentemente, o Instagram ainda pode armazenar informações sobre sua conta em seus servidores após 90 dias.

Também afirma na Política de Dados do Instagram que a empresa pode reter informações sobre sua conta após 90 dias. Por motivos legais ou se a empresa violar seus Termos de Serviço, a empresa poderá reter informações.

Quando o Instagram excluirá sua conta?

Você perderá o acesso à sua conta do Instagram após 30 dias se seguir o processo de exclusão descrito acima e sua conta ficará invisível para outras pessoas. Os dados de backup, no entanto, não podem ser excluídos por 90 dias.

Não se sabe quanto tempo o Instagram leva para excluir contas inativas, contas de spam ou contas de bot denunciadas por abuso. Em todo o sistema do Instagram, contas de bots e completamente inativas são excluídas periodicamente. Com exceção do Instagram, ninguém sabe ao certo com que frequência ou em que circunstâncias essas exclusões ocorrem.

Tenho a opção de excluir a conta do meu filho?

A conta do Instagram do seu filho não pode ser excluída sem as informações de login do usuário, pelo menos não sem a permissão do usuário. Usando as instruções acima, você pode excluir seu perfil do Instagram apenas se for o proprietário da conta, de acordo com a política de exclusão de conta do Instagram.

Da mesa do autor

Ao executar a instrução acima, sua conta será excluída após 30 dias. Você terá as informações da sua conta excluídas do banco de dados do Instagram após 90 dias, assim como suas postagens e outros itens. Assim, você não precisa mais se preocupar! No entanto, não tente fazer login durante esse período.

Então, agora que você sabe como excluir sua conta do Instagram permanentemente no seu iPhone, é tudo o que temos para você. Esperamos que você tenha achado este guia útil. Além disso, sinta-se à vontade para fazer perguntas na seção de comentários também.

