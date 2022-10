O Seafood Show Latin America (SSLA) será realizado de 17 a 19 de outubro de 2022 e contará com a presença do Secretário de Aquicultura e Pesca, Jairo Gund, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Mapa: a secretaria de aquicultura e pesca fará apresentação durante a feira SSLA

Durante o “Fórum de Internacionalização do Pescado Brasileiro”, a Secretaria de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/Mapa) buscará a participação de agentes econômicos interessados na exportação do pescado brasileiro, com um debate direcionado à ampliar e consolidar o mercado internacional dos produtos da pesca e aquicultura nacional.

APEX Brasil

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destaca que o fórum também contará com painéis da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil), além da participação dos adidos agrícolas brasileiros.

Diversas apresentações

O evento buscará apresentar contextos, números, desafios e oportunidades do setor do pescado brasileiro durante a apresentação do fórum, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo a Secretaria de Aquicultura, o Brasil possui um enorme potencial para ser um grande produtor e exportador de pescado, e tem obtido avanços significativos nos últimos anos, com perspectivas muito favoráveis.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou que a Seafood Show Latin America (SSLA) está aberta para credenciamento gratuito de visitantes e acontecerá no centro de eventos ProMagno, em São Paulo. O evento é focado nos expositores de pescado em todas as suas vertentes.

Sobre o Seafood Show Latin America (SSLA)

De acordo com informações oficiais, a Seafood Show Latin America (SSLA) é uma feira de negócios onde é possível encontrar tudo o que precisa para programar suas negociações para o Natal e Semana Santa. Um encontro de atualização e negócios entre produtores, fornecedores, frigoríficos, varejistas, atacadistas, food service, distribuidores, importadores, exportadores e fabricantes de maquinário auxiliar.

Melhorias de mercado

Pensado para consolidar e fomentar o mercado de pescado no Brasil, o SEAFOOD SHOW LATIN AMERICA é o primeiro evento focado no intercâmbio comercial de pescado de todo o continente.

Promovido pela FRANCAL FEIRAS – maior promotora de capital nacional de eventos de negócios do País – e Seafood Brasil – plataforma de comunicação destinada a aumentar o consumo e gerar negócios para toda a cadeia produtiva. O concurso selecionará os melhores profissionais do Brasil que são a ponte entre a indústria, o varejo e o consumidor final.