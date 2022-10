Mapa abre matrículas para programa de incentivo a startups nordestinas

Foto: Divulgação

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) abriu inscrições para o AgroNordeste Digital, chamada de startups do setor na região. As inscrições para o programa podem ser feitas on-line, através do portal Agro Hub Brasil, até o dia 14 de novembro.

O objetivo da iniciativa é identificar e selecionar as melhores soluções de base tecnológica para os principais problemas do setor produtivo da agropecuária. Neste sentido, a chama busca também aproximar atores dos ecossistemas de inovação do Nordeste.

Para isso, o AgroNordeste Digital é dividido em duas etapas: uma aberta (Up) e outra regional (Start). Na primeira, serão aceitas candidaturas de startups nacionais e internacionais já em funcionamento e com soluções maduras ou em vias de validação. Deste grupo, 12 serão selecionadas para apresentarem suas soluções na final.

Entretanto, na etapa regional, serão aceitas apenas startups nordestinas em estágio inicial de desenvolvimento. As áreas escolhidas pela chamada são Vale do São Francisco (Pernambuco e Bahia), Vale do Jaguaribe (Ceará), Vale do Açu (Rio Grande do Norte) o Oeste Baiano (Bahia) e Campina Grande (Paraíba).

É importante lembrar que, apesar das áreas definidas, as startups não precisam ser, necessariamente, destas localidades.

Prêmios

As startups finalistas apresentarão suas soluções a uma banca de especialistas e investidores. Dentre os desafios que os inovadores terão que solucionar estão a gestão de recursos hídricos e soluções de acompanhamento e registro de informações sobre a origem do produto e processos de produção.

Os prêmios previstos são a entrega de troféus para as três primeiras colocadas e um certificado emitido pelo Mapa para as finalistas de cada categoria. Além disso, os finalistas da categoria Start receberão um programa de aceleração, coordenado pela Secretaria de Inovação do Mapa. Neste sentido, o programa ajudará a promover uma conexão das startups com investidores privados nacionais e internacionais da Rede Mapa Conecta.

Aqueles que não conseguirem se deslocar até o local da apresentação poderão fazer suas apresentações online.

