O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apresenta o Plano de Contingência para Peste Suína Africana com os princípios, as estratégias e os procedimentos para a contenção e a erradicação de focos de Peste Suína Africana (PSA), de acordo com recentes informações oficiais.

Mapa apresenta plano de contingência para peste suína africana

Segundo destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o documento foi elaborado pelo Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária, com a contribuição de diferentes agentes do serviço veterinário oficial brasileiro, de instituições de ensino e de pesquisa e de entidades representativas do setor privado (produção e indústria).

Assim sendo, em caso de ocorrência de Peste Suína Africana (PSA) no Brasil, será declarado estado de emergência zoossanitária pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e se dará início ao conjunto de atividades descritas nos planos de contingência, tendo em vista a condição de país livre da doença e as graves consequências econômicas e sociais advindas.

A divulgação oficial explica que a Peste Suína Africana (PSA) é uma doença viral que não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar criações de suínos, pois é altamente transmissível. No Brasil, o último foco da doença foi registrado em 1981 e o país foi declarado livre da Peste Suína Africana (PSA) em 5 de dezembro de 1984. Até o momento, não existe vacina com eficácia comprovada contra a Peste Suína Africana (PSA), explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Exercício simulado de emergência zoossanitária

Para exercitar o conteúdo do plano, incluindo as responsabilidades e atribuições dos diferentes atores envolvidos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), com apoio da iniciativa privada estadual, realizarão um exercício simulado de atuação frente a ocorrência de peste suína africana, no período de 19 a 26 de novembro.

Procedimentos

Segundo destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), durante o exercício, será instalado um Centro de Operações de Emergência Zoossanitária, para que os participantes pratiquem a organização e os procedimentos técnicos.

Tais como: a vigilância e investigação clínica e epidemiológica, biossegurança, colheita e envio de amostras para diagnóstico laboratorial, eliminação de focos, limpeza e desinfecção de instalações e controle e inspeção do trânsito de veículos na região, assim como o uso de softwares para coleta e processamento de dados e gestão da informação.

Além disso, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), também serão exercidas atividades de planejamento, proposição de uma zona de contenção e atividades de comunicação de risco.

Treinamento

Participarão nesse simulado, cerca de 180 servidores do serviço veterinário oficial (SVO) das 27 unidades da Federação, além de representantes da Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, iniciativa privada, Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e do SVO de países vizinhos, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).