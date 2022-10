O Brasil, que já esteve entre os maiores exportadores de cacau, atualmente ocupa a sexta posição global com produção ainda insuficiente para abastecer o parque industrial do país, de acordo com informações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Mapa: inscrições abertas para startups voltadas aos principais desafios da cacauicultura brasileira

Por isso, com objetivo de buscar soluções inovadoras para os principais desafios da cacauicultura brasileira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou, no último dia 21, a chamada Cacau Conecta AgTechs 2022.

Segundo destaca a recente divulgação oficial, pesquisadores, produtores, profissionais da indústria, investidores e AgTechs (startup com foco no agronegócio) poderão se inscrever até o dia 15 de novembro.

Encontro de AgTechs

A chamada de startups vai promover o encontro de AgTechs e investidores para networking, visibilidade e oportunidades de negócios, cujos produtos ou serviços apresentados buscam soluções para gargalos identificados na cadeia produtiva do cacau, em sintonia com a tendência mundial de sustentabilidade, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Inovação

Para enfrentar desafios na produção, se busca soluções inovadoras que apoiem os produtores na tomada de decisão para gestão da lavoura e aumento da eficiência produtiva, bem como soluções voltadas à contagem de frutos em diferentes estágios de crescimento para estimular a frutificação e produção, explica a divulgação oficial.

Quando se fala em qualidade, o interesse é nas soluções criativas que busquem melhorar a qualidade das amêndoas e aperfeiçoar o processo de fermentação, incluindo protocolos, inóculos, etc e também soluções voltadas à classificação de amêndoas no que tange ao aspecto externo e teste de corte.

Foodtechs

Já para Foodtechs, o objetivo é ter respostas inovadoras para o desenvolvimento de coprodutos do cacau, produção de chocolates e fortalecimento de novos mercados. A iniciativa é composta pelas seguintes etapas:

1ª etapa – Habilitação

Será realizada pela equipe organizadora da chamada Cacau Conecta AgTechs 2022, com intuito de fazer a homologação da inscrição, excluindo aquelas que não atenderem ao regulamento, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

2ª etapa – Seleção inicial

A Comissão Julgadora, formada por especialistas e investidores, terá um prazo de até 7 dias para analisar as informações disponibilizadas pelas startups no Formulário de Inscrição. Além disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que serão selecionadas as startups concorrentes que seguirão para a 3ª etapa.

3ª etapa – Seleção com base em pitches

Será realizado um evento virtual, onde as startups selecionadas farão pitches de forma on-line, apresentando sua solução de produto/serviço e, responderão dúvidas de uma Comissão Julgadora ampliada formada por investidores e especialistas, explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

4ª etapa – Divulgação do resultado final com exposição

As vencedoras farão pitches (gravados ou presenciais) para os participantes do Chocolat Festival 2022 de São Paulo entre os dias 15 a 18 de dezembro de 2022, quando a Comissão Organizadora informa a todo o público o resultado final, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).