O Laboratório de Produtos Florestais (LPF) do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) participou nesta semana, entre os dias 19 e 21, do V Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira.

Mapa: LPF participa de congresso sobre ciência e tecnologia de madeira

De acordo com recente divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o evento, que aconteceu na cidade de Goiânia (GO), foi organizado pela Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia da Madeira e pelo Laboratório de Qualidade da Madeira e Bioenegia da Universidade Federal de Goiás.

Exposição

Durante os três dias de evento, os visitantes que foram até o estande do Laboratório de Produtos Florestais (LPF) puderam conhecer um pouco do trabalho realizado no laboratório. Houve exposição de amostras de madeira e o público pôde observar as características de cada espécie.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destaca que, na parte de química, adesivos e borracha, os expositores mostraram os componentes da madeira, resinas e óleos, além de estudos para detectar adulterações nestes compostos.

Tecnologia

Painéis confeccionados com resíduos estavam expostos no setor de Produtos Florestais. Além disso, quem visitou essa parte pôde levar uma amostra como lembrança do evento. Um QR Code anexado a ela levava para a página do trabalho científico desenvolvido, explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Na parte de Energia da Biomassa, os congressistas tiveram a oportunidade de saber como funciona o processo de confecção de pellets e briquetes, além de processos de torrefação e pirólise, seus usos e vantagens.

Processos e pesquisas

Assim sendo, quem foi até o balcão de Biodegradação e Preservação de Madeiras conheceu como funcionam os processos biológicos e as condições favoráveis que causam a biodegradação da madeira e como são realizadas as pesquisas que buscam prolongar a vida útil desse material, detalha o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

No setor de Engenharia e Física, os visitantes puderam conhecer pisos e outros materiais utilizados na construção civil e como funcionam os estudos para caracterizar as propriedades físicas e mecânicas da madeira.

Além da exposição dos produtos, os pesquisadores do Laboratório de Produtos Florestais (LPF) apresentaram trabalhos científicos, realizaram um minicurso sobre Técnicas de Identificação e rastreabilidade de madeiras tropicais e divulgaram seus livros e publicações.

50º aniversário

A participação do laboratório no congresso permitiu também que a equipe iniciasse a divulgação do 50º aniversário do Laboratório de Produtos Florestais (LPF), que será completado em 2023, detalha o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A equipe do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) está preparando para o próximo ano vários eventos de comemoração da data, de acordo com a divulgação oficial.