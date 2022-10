Marcelo Guimarães Filho é excluído do quadro de sócios do Bahia

Foto: Reprodução / Instagram

Destituído da presidência do Bahia em 2013, o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho está definitivamente fora da vida do clube. Nesta segunda-feira (17), os sócios do Bahia votaram pela exclusão de MGF do quadro social do Tricolor.

Foram 2.914 votos pela exclusão do ex-presdiente, o que representou 98,31% dos participantes. A absolvição foi votada por 28 sócios, enquanto 22 abstenções foram registradas.

A decisão foi tomada durante Assembleia Geral Extraordinária. Os sócios puderam votar presencialmente, na Fonte Nova, ou online.

MGF foi eleito presidente do Bahia e seguiu no clube até julho de 2013, quando foi destituído do cargo. Ele foi removido do quatro de sócios em 2017, mas entrou com um recurso. Com a decisão dos sócios, o ex-dirigente foi excluído de forma definitiva.

Os associados também decidiram em Assembleia pela exclusão de Ruy Accioly, antigo conselheiro e que ocupou cargos de gerência no Bahia. Assim como no caso de Marcelo Guimarães Filho, Ruy Accioly não poderá recorrer da decisão. A saída definitiva do ex-conselheiro recebeu 2.854 votos (96,29% do total). A permanência recebeu 53 votos. Outros 57 sócios se abstiveram da decisão.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.