Marcha do Empoderamento Crespo realiza 6ª edição no sábado

Foto: Divulgação / Wendell Wagner

A Marcha do Empoderamento Crespo realiza, no próximo sábado (29), sua sexta edição, a partir das 14h no Centro de Salvador. De acordo com informações da organização do ato, o tema escolhido neste ano foi “Sagrado e os Direitos são para Todos.” A expectativa é reunir 5 mil pessoas.

A Marcha tem como objetivo discutir política com a juventude negra, em meio ao cenário de polarização do país. A co-fundadora e presidenta do evento, a antropóloga Naira Gomes diz que criar espaço para um debate é essencial. “Arrastamos milhares de jovens negros em Marcha e em formações políticas. Falamos de afeto, de sonhos e de esperança. Alertamos para a importância da política e do conhecimento. Os convencemos que não há saída individual, somente estratégica e coletiva. Neste momento, é hora de convocar para um debate largo e bonito, do jeito que a Marcha tem tradição de fazer”, afirma Naira.

A marcha do empoderamento haverá diversos tipos de atividades para o público e manifestações artísticas, como poesia, rima, dança e música. Atrações ainda serão confirmadas e divulgadas ao longo da semana nas redes sociais do evento. “Haverá espaço para os corpos serem livre e inteiros, para os cabelos serem altos e coloridos, para as diversas e infinitas formas de chegar ao sagrado e para afiar nossas estratégias de trazer justiça e direitos às realidades de cada pessoa deste país”, completa a antropóloga.

Crédito: Divulgação / Leo Ornelas

Sobre a Marcha

A Marcha do Empoderamento Crespo, fundada em 2015, realizou 5 atos no mês de novembro pelas ruas do centro de Salvador e já reuniu cerca de 30 mil pessoas. Suas atividades presenciais foram suspensas com a pandemia da Covid-19. A retomada se deu neste ano com o projeto “Empodera”, que, de forma itinerante, realiza oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas em praças públicas de bairros periféricos como Calabetão, Periperi e Conjunto Pirajá.

VI Marcha do Empoderamento Crespo – O Sagrado e os direitos são para Todos

Data: Sábado (29)

Sábado (29) Horário: Concentração a partir das 14h

Concentração a partir das 14h Local: Praça Campo Grande

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.